PRETEKLA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU

DZS: Evo u kojoj djelatnosti je najviše zaposlenih u Hrvatskoj

Piše HINA,
DZS: Evo u kojoj djelatnosti je najviše zaposlenih u Hrvatskoj
U trgovini je krajem listopada bilo 230.108 zaposlenih. Ta djelatnost u kolovozu je prvi puta pretekla prerađivačku industriju i postala djelatnost s najvećim brojem zaposlenih, što se nastavilo i u rujnu i listopadu

Krajem listopada u Hrvatskoj u pravnim osobama bilo je 1,52 milijuna zaposlenih što je 0,6 posto više nego krajem rujna, dok je u odnosu na listopad lani broj zaposlenih pao za 0,1  posto pri čemu je, kao i prošli mjesec, najveći broj zaposlenih registriran u trgovini, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

U trgovini je krajem listopada bilo 230.108 zaposlenih. Ta djelatnost u kolovozu je prvi puta pretekla prerađivačku industriju i postala djelatnost s najvećim brojem zaposlenih, što se nastavilo i u rujnu i listopadu.

Broj zaposlenih u trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala u listopadu je prema mjesecu prije porastao za 0,3 posto, a prema listopadu lani za 0,4 posto.

Prema podacima DZS-a, u listopadu je u Hrvatskoj ukupno bio 1.754. 861 zaposlenih, što je za 0,1 posto manje nego krajem rujna ove godine. Na godišnjoj razini broj ukupno zaposlenih je porastao za 0,2 posto.

U pravnim osobama bilo je 1.518.445 zaposlenih, što je za 8.855 osoba ili 0,6 posto više nego mjesec dana prije. U odnosu na listopad lani, broj zaposlenih u pravnim osobama u listopadu 2025. je bio 0,1 posto manji. U razdoblju od siječnja do listopada 2025. u odnosu na isto razdoblje lani, pak, broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,7 posto.

Prema podacima koje DZS preuzima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u obrtu i slobodnim profesijama je krajem listopada bilo 218.445 zaposlenih, što je za 4,5 posto manje nego u rujnu ove godine. Na godišnjoj razini broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama je bio veći, pak, za 2,2 posto.

Broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednika, kojih je krajem listopada bilo 17.971, pao je na mjesečnoj razini za 0,3 posto, dok je godišnjoj veći za jedan posto.

U obrazovanju najveći postotni rast broja zaposlenih 

Detaljnija statistika o broju zaposlenih u pravnim osobama pokazuje da je od 19 područja djelatnosti za koje DZS objavljuje podatke, njih 11 krajem listopada zapošljavalo više radnika nego krajem istog mjeseca lani, a postotno je najveći rast zabilježen u obrazovanju, za 3,1 posto. Obrazovanje je tako krajem listopada brojalo 132.558 zaposlenih. Broj zaposlenih u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi porastao je za tri posto, na 114.690, u rudarstvu i vađenju za 2,8 posto, na 3.832 zaposlenih itd.

S druge strane, pad je zabilježen u osam djelatnosti, a s 4,7 posto prednjači poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo s 25.558 zaposlenih. Slijedi prerađivačka industrija s padom od 3,4 posto, na 227.603 zaposlenih.

Kada je riječ o mjesečnoj razini, to jest o listopadu u odnosu na ovogodišnji rujan, najveći rast broja zaposlenih po DZS-ovoj statistici, registriran je također u obrazovanju, za 4,4 posto. Najveći pad broj zaposlenih je evidentiran u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, za 2,8 posto. U toj djelatnosti na kraju listopada radilo je 113.450 osoba.

Broj nezaposlenih na godišnjoj razini pao za 9,8 posto

Po podacima koje DZS preuzima od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), krajem listopada 2025. u evidenciji Zavoda registrirano je 77.825 nezaposlenih osoba, što je za 3.266 osoba ili 4,4 posto više u odnosu na ovogodišnji rujan.

Na godišnjoj razini broj nezaposlenih je pao za 9,8 posto.

Stopa registrirane nezaposlenosti, koja se izračunava kao odnos nezaposlenih prema ukupnom aktivnom stanovništvu, u listopadu je iznosila 4,2 posto, dok je u rujnu bila 4,1 posto.

