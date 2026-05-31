IZVANREDNO STANJE

Ebola se širi Afrikom: 263 su potvrđena slučaja, umrlo 43

Piše HINA,
Foto: Stringer

Stručnjaci upozoravaju da epidemija u DR Kongu i Ugandi napreduje brže od globalnog odgovora, dok zdravstvenim sustavima nedostaje i osnovna zaštitna oprema.

Do kraja svibnja zabilježena su 263 potvrđena slučaja ebole u Demokratskoj Republici Kongo (DRC) i Ugandi, objavio je glavni ravnatelj Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti Jean Kaseya. On je u autorskom tekstu za Financial Times objavljenom u nedjelju kazao da se istražuje više od 1100 sumnjivih slučajeva, a da je od posljedica rijetkog soja ebole bundibugyo umrlo 43 ljudi.  Afrički stručnjak upozorio je nacionalne sustave za krizne situacije da se brzo aktiviraju i ulažu u trajnu pripravnost na pandemije. 

OBOLJELI U UGANDI
WHO: U Kongu 900 slučajeva ebole i 200 sumnjivih smrti

Epidemija ebole, 17. u DRC-u i treća najveća otkako je virus otkriven prije pola stoljeća, nadmašuje brzinu globalnog odgovora, piše Reuters. 

Zdravstveni sustav upozorava da nedostaju čak i osnovne potrepštine poput zaštitnih maski, nakon što se epidemija tjednima širila neotkrivena.

ZARAŽENI I U UGANDI
WHO u epicentru ebole: Tedros stigao u Kongo, virus se još širi

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je epidemiju u DR Kongu i Ugandi javnozdravstvenim izvanrednim stanjem od međunarodne važnosti.

