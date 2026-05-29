WHO: U Kongu 900 slučajeva ebole i 200 sumnjivih smrti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Stringer

Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da se u Kongu bilježi porast sumnjivih i potvrđenih slučajeva ebole, novi slučajevi zabilježeni i u Uganda

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u petak je objavila da u Demokratskoj Republici Kongo trenutačno postoji 906 sumnjivih slučajeva zaraze ebolom, a uz to i 223 sumnjiva smrtna slučaja koja se istražuju. Pojava novih slučajeva zaraze sojem ebole Bundibugyo i kontinuirana je u DR Kongu, a više je slučajeva zabilježeno i u Ugandi. U DR Kongu potvrđeno je 125 slučajeva zaraze ebolom. Potvrđeno je 17 smrtnih ishoda od posljedica zaraze u Ituriju, Sjevernom Kivuu i Južnom Kivuu. I u Ugandi je potvrđeno sedam slučajeva zaraze, od kojih su tri uvezena iz DR Konga te jedan smrtni slučaj. No WHO nije prijavio prijenos u zajednici.

Stopa umrlih među onima kojima je potvrđena infekcija kreće se od 30 posto do 50 posto, rekla je Anais Legand iz Tima za visokorizične patogene koji je dio Programa WHO-a za hitne zdravstvene situacije.

"To je golem postotak i znači da će u konačnici vjerojatno umrijeti do pet od 10 ljudi", rekla je Legand, dodavši ipak da su podaci preliminarni i zahtijevaju dodatna istraživanja.

Rana skrb mogla bi pomoći u smanjenju stope smrtnosti, istaknula je.

Trenutačno ne postoje odobrena cjepiva ni terapije namijenjene posebno za bolest uzrokovanu virusom Bundibugyo, ranije je izvijestio WHO.

