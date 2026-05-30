WHO u epicentru ebole: Tedros stigao u Kongo, virus se još širi

Ravnatelj Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus sletio je u subotu u Buniju, glavni grad pokrajine Ituri, epicentar ozbiljne epidemije ebole koja se širi istočnim dijelom Demokratske Republike Kongo (DR Kongo). Ghebreyesus je u DR Kongo stigao u četvrtak, a u subotu sletio u međunarodnu zračnu luku Buniju, koja je zbog epidemije zatvorena za sve komercijalne letove, prenosi AFP. "Ovdje smo da bismo se angažirali na problemu u suradnji sa zajednicom, da bismo pokušali shvatiti na koji se način ostvaruje reakcija na epidemiju i da bismo identificirali sve potencijalne probleme kako bismo pružili potporu", rekao je novinarima.

Demokratska Republika Kongo (DR Kongo), jedna od najsiromašnijih zemalja svijeta, proglasila je 15. svibnja novu epidemiju ebole koja je pogodila njezin golemi teritorij na kojemu živi više od 100 milijuna stanovnika. WHO je izdao međunarodno zdravstveno upozorenje.

Virus koji uzrokuje ebolu, vrlo zaraznu hemoragijsku groznicu, već je otkriven u trima kongoanskim provincijama, ali i u susjednoj Ugandi, gdje su u petak potvrđena dva nova slučaja, čime je ukupan broj potvrđenih slučajeva u toj istočnoafričkoj zemlji porastao na devet.

"Nikada ranije toliko slučajeva zaraze u prvih nekoliko dana nakon proglašenja bolesti"

U DR Kongu zabilježeno je 246 smrtnih slučajeva od više od 1000 sumnjivih slučajeva, podaci su koje je u četvrtak objavio Afrički CDC, zdravstvena agencija Afričke unije (AU).

U pokrajini Ituri je, po podacima WHO-a evidentirana velika većina potvrđenih slučajeva zaraze u DR Kongu.

Državne službe uglavnom su nedostupne i odsutne u ruralnim područjima, a prisutnost naoružanih grupa koje redovito masakriraju civile otežava pristup potencijalno zaraženim stanovnicima.

Incidenti usmjereni na centre za liječenje oboljelih od ebole i nepovjerenje prema nekim zajednicama u istočnom DR Kongu "nedavno su postali velik operativni izazov", stoji u objavi WHO-a.

Istodobno su milijuni raseljenih koji su pobjegli pred sukobima smješteni u kampove. Proboj virusa u ta siromašna područja u kojima su prenapučenost i higijenski uvjeti strašni, bio bi katastrofalan.

Međunarodne zdravstvene vlasti vjeruju da je puni opseg epidemije još uvijek nepoznat i da su brojevi kojima se zasad barata vjerojatno podcijenjeni, uglavnom zbog ograničenih kapaciteta DR Konga da provede laboratorijska testiranja koja bi omogućila potvrdu slučajeva prijenosa.

"Nikada prije nije bilo toliko slučajeva zaraze ebolom u prvih nekoliko dana nakon proglašenja bolesti", rekao je AFP-u u subotu Alan Gonzalez, zamjenik direktora operacija Liječnika bez granica (MSF).

"Broj stručnih medicinskih organizacija raspoređenih na terenu i dalje je premalen, a razina potpore koja se trenutačno pruža stanovništvu, uključujući i našu, daleko je manja od one kakva je potrebna", dodao je.

"No premda je situacija vrlo složena, mislim da ovo možemo zaustaviti", rekao je u četvrtak navečer dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.