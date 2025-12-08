Obavijesti

46 MILIJUNA EURA

EBU upozorava na kolaps BHRT-a: Dug RT-RS prijeti slobodi medija i radu državnog servisa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
EBU upozorava na kolaps BHRT-a: Dug RT-RS prijeti slobodi medija i radu državnog servisa
Sarajevo: Prosvjed zaposlenika Radiotelevizije Bosne i Hercegovine ispred Parlamentarne skupštine | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Europska radiodifuzna unija pozvala vlasti BiH i Europsku komisiju na hitnu intervenciju zbog duga od 46 milijuna eura koji ugrožava rad državnog javnog servisa.

Europska radiodifuzna unija (EBU) pozvala je vlasti u Bosni i Hercegovini i Europsku komisiju da poduzmu hitne korake kako bi spriječili kolaps državnog radiotelevizijskog servisa (BHRT) kojemu entitetski emiter Radio televizija Republike Srpske duguje više od 46 milijuna eura.

U otvorenom pismu koje su uz EBU potpisala brojna novinarska udruženja u Europi, te predstavnici javnih RTV servisa, upozorava se da bi propast BHRT-a 'predstavljao ozbiljnu prijetnju slobodi medija, demokratskoj stabilnosti i regionalnoj sigurnosti'. U pismu se navodi da bi nestanak BHRT-a doveo i do narušavanja europske integracije BiH. 

Krizu BHRT-a izazvala je Radio televizija Republike Srpske koja ne želi prebacivati polovicu prikupljene mjesečne RTV pristojbe. Taj dug je od 2017. godine narastao na više od 46 milijuna eura. Zbog toga BHRT ne može isplatiti plaće, doprinose za mirovinsko osiguranje i osnovne operativne troškove.

Prošlog tjedna uposlenici BHRT-a su prosvjedovali u Sarajevu, no bez učinka. EBU poziva domaće institucije te Europsku komisiju da hitno interveniraju upozoravajući da bi potencijalno zatvaranje BHRT-a predstavljalo ne samo kriznu situaciju za slobodu medija, nego i sigurnosni rizik. 

RTV sustav Bosne i Hercegovine čine tri javna RTV servisa, državna Bosanskohercegovačka radio-televizija te entitetski emiteri Federalna radio televizija, kao i Radio-televizija Republike Srpske. Hrvatska strana u BiH godinama inzistira na uspostavi javnog RTV servisa na hrvatskome jeziku. 

