'Bomba' Reutersa: Trumpov mirovni plan za kraj rata u Ukrajini stvoren je u Kremlju!

Američki mirovni plan za okončanje rata u Ukrajini od 28 točaka temeljio se na ruskom dokumentu koji je Trumpovoj administraciji podnesen još u listopadu, tvrde tri izvora upoznata s temom za Reuters... Analitičari su već ranije posumnjali kako je Kremlj bio upleten u dokument, neki izrazi nisu zvučali prirodno na engleskom jeziku, izgledalo je to kao google translate s ruskog...

- Rusi su u listopadu podijelili dokument, koji je iznosio uvjete Moskve za okončanje rata, s visokim američkim dužnosnicima, nakon sastanka Trump-Zelenski - kažu izvori za Reuters.

Dokument, neslužbena komunikacija poznata u diplomatskom rječniku kao "non-paper”, sadržavao je formulacije koje je ruska vlada već ranije iznosila za pregovaračkim stolom, uključujući ustupke koje je Ukrajina odbila, poput predaje znatnog dijela svog istočnog teritorija.

- Nejasno je zašto i kako se Trumpova administracija oslonila na ruski dokument prilikom oblikovanja vlastitog mirovnog plana. Neki visoki američki dužnosnici koji su ga pregledali, uključujući državnog tajnika Marca Rubija, smatrali su da će Ukrajinci najvjerojatnije odmah odbiti zahtjeve koje je iznijela Moskva - rekli su izvori za Reuters.

Navode i kako brojni američki dužnosnici taj plan smatraju popisom ruskih zahtjeva, a ne ozbiljnim prijedlogom... I bili su u pravu ti dužnosnici. Cijeli dokument kao da je pisao Putin. A onda ga uručio Trumpu da ga podijeli sa svijetom.

Američki mediji objavili su i kako je Trumpov posebni izaslanik za Rusiju Steve Witkoff savjetovao Putinova savjetnika Jurija Ušakova o tome kako bi Putin trebao razgovarati s Trumpom, tj. kako mu se dodvoravati, kako ga postaviti na tron kao velikog mirotvorca...

Plan od 28 točaka promijenjen

Naglasimo i kako je taj Trumpov, tj. ruski plan od 28 točaka uvelike izmijenjen tijekom sastanaka u Ženevi.

Američki mediji u utorak su objavili kako je Ukrajina pristala na novi, revidirani plan.

Podsjetimo, Amerikanci, Ukrajinci i europske vođe razgovarali su u Ženevi o zaustavljanju rata u Ukrajini, a podloga je bio prijedlog Washingtona od 28 točaka koji su Ukrajina i njezini saveznici ocijenili kao uglavnom naklonjen Rusiji. Početni Trumpov prijedlog preuzeo je nekoliko zahtjeva koji su ključni Moskvi: da Ukrajina prepusti teritorij, da prihvati smanjenje svoje vojske i da se odrekne ambicija da uđe u NATO. Neki su od početka sumnjali, zbog određenih dijelova u planu, kako su na njemu radili zajedno Rusi i Amerikanci...

No nakon razgovora u Ženevi, SAD i Ukrajina "izradili su novu, revidiranu, verziju okvira za mirovni sporazum", koji bi trebao "u potpunosti poštovati suverenost Ukrajine", po zajedničkom priopćenju izaslanstava dviju država u ponedjeljak u kojem se ne navode pojedinosti.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je u ponedjeljak da predloženi mirovni plan, o kojem raspravljaju Europa i Sjedinjene Države, uključuje 'ispravne' točke, ali da će se osjetljiva pitanja raspraviti s Trumpom.

U utorak se o cijeloj situaciji oglasio i Donald Trump...

- Tijekom proteklog tjedna, moj tim je postigao ogroman napredak u pogledu okončanja rata između Rusije i Ukrajine (rata koji NIKADA ne bi započeo da sam ja bio predsjednik!). Prošli mjesec je poginulo 25.000 vojnika. Izvorni mirovni plan od 28 točaka, koji su sastavile Sjedinjene Države, dorađen je, uz dodatne doprinose obje strane, i ostalo je samo nekoliko točaka neslaganja. U nadi da će se ovaj mirovni plan finalizirati, uputio sam svog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa da se sastane s predsjednikom Putinom u Moskvi, a istovremeno će se tajnik vojske Dan Driscoll sastati s Ukrajincima. Bit ću informiran o postignutom napretku, zajedno s potpredsjednikom J. D. Vanceom, državnim tajnikom Marcom Rubiom, ministrom rata Peteom Hegsethom i šeficom osoblja Bijele kuće Susie Wiles. Nadam se da ću se uskoro sastati s predsjednikom Zelenskim i predsjednikom Putinom, ali SAMO kada dogovor o okončanju ovog rata bude KONAČAN ili u završnoj fazi. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom vrlo važnom pitanju i nadajmo se svi da će se MIR postići ŠTO PRIJE - poručio je Trump.

Dodajmo i kako se iz Bijele kuće nisu oglasili o tvrdnjama da su im Rusi, u principu, napravili mirovni plan...