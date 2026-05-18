Drniš je zavijen u crno nakon ubojstva mladića (19) tijekom dostave pizze. Osumnjičeni Kristijan Aleksić bježao je više od 24 sata dok ga nisu pronašli na prilazu u grad
EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako su priveli ubojicu iz Drniša
Policija je jutros oko 2:30 sati locirala i uhitila ubojicu iz Drniša. Kod sebe je imao vatreno oružje i nož, a policija je prilikom uhićenja koristila i sredstva prisile. Uz jaku policijsku pratnju, doveden je oko pola 11, a pored novinara je prošao pognute glave.
Podsjetimo, Šibensko-kninska policija objavila je detalje uhićenja Kristijana Aleksića, koji je osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pizze Luke M. Kako su naveli noćas oko 2:30 uočili su Aleksića na području Drniša, na prilazu u grad.
- U potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao je maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa tragača, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice (dronovi) - zaključili su ranije iz policije.
- Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je svladan uz uporabu sredstava prisile - tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Pregledom 50-godišnjaka pronađeno je vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm - rekli su iz policije.