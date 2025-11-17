Obavijesti

News

Komentari 0
POZLILO MU JE

Vučić zaplijenio autobuse čovjeku koji je prevozio studente. Sada štrajka glađu

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Vučić zaplijenio autobuse čovjeku koji je prevozio studente. Sada štrajka glađu
2
Foto: Djordje Kojadinovic

Ekipa hitne pomoći koja je izašla na lice mjesta ispred Banovine - sjedišta Pokrajinske vlade u Novome Sadu - ponudila je Jaćimoviću infuziju no on je to odbio, i nastavio je štrajkati

Vojvođanskom autoprijevozniku Milomiru Jaćimoviću, koji je već osam dana štrajka glađu zbog državne zaplijene sedam autobusa kojima je provozio studente, pozlilo je u središtu Novoga Sada, a oporbeni zastupnik srbijanske skupštine Srđan Milivojević u znak potpore lisičinama se vezao za jedan od vraćenih autobusa.

Ekipa hitne pomoći koja je izašla na lice mjesta ispred Banovine - sjedišta Pokrajinske vlade u Novome Sadu - ponudila je Jaćimoviću infuziju no on je to odbio, i nastavio je štrajkati, prenio je N1.

Protest demanding accountability for the Novi Sad railway station roof collapse, in Belgrade
Foto: Djordje Kojadinovic

Jaćimović je u taj oblik prosvjeda stupio prije osam dana nakon što mu je policija zaprijetila milijunskim kaznama i oduzela sve putničke autobuse, kojima je među ostalim prevozio i studente na njihova prosvjedna okupljanja.

U ponedjeljak ujutro jedan od zaplijenjenih autobusa je vraćen i parkiran ispred Banovine gdje Jaćimović štrajka, koji je najavio da će od štrajka glađu odustati kad mu se vrate svi autobusi i ponište kazne.

ANA STALNO SIPA BISERE FOTO Obožava Vučića i Putina. Srpska političarka: Ružni bi da se politikom bave samo gabori!'
FOTO Obožava Vučića i Putina. Srpska političarka: Ružni bi da se politikom bave samo gabori!'

U znak potpore oporbeni zastupnik srbijanske Skupštine Srđan Milivojević lisičinama se vezao za vraćeni autobus kako bi spriječio policiju da ga ponovno zaplijeni.

"Jedini način da spriječim dalje maltretiranje Milomira Jaćimovića, bio je da se u znak prosvjeda vežem policijskim lisicama za njegov autobus. Ako su u ovoj zemlji uhićeni sloboda i pravda, vrijeme je da naprednim okupatorima pokažemo kako u Srbiji okovi lako postaju krila slobode", naveo je Milivojević.

Oko Jaćimovića, Milojevića i autobusa okupili su se građani i studenti u znak solidarnosti.

Na samom autobusu zalijepljeni su transparenti “Čekamo izbore”, “Raspišite izbore”, prenio je N1.

Ovaj medij prenosi kako su se prisutni policajci smijali kada je Jaćimoviću pozlilo i da nitko nije htio pozvati hitnu pomoć.

Jaćimović, uz Dijanu Hrku koja 16 dana štrajka glađu u Beogradu, kako prenose neovisni mediji simboli su otpora režimu Aleksandra Vučića od kojega se traži procesuiranje odgovornih za smrt 16 ljudi kod željezničkog kolodvora u Novom Sadu i raspisivanje izbora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'
SVJEDOK UŽASA

Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'

Lakić Đorović, umirovljeni potpukovnik pravne službe JNA, svjedok je brojnih događaja u zimu 1991. i 1992., kad je agresija JNA i Srbije na istok Hrvatske bila na vrhuncu
Stiže ledeni kaos, evo gdje će u Hrvatskoj pasti najviše snijega
PRAVI UDAR ZIME

Stiže ledeni kaos, evo gdje će u Hrvatskoj pasti najviše snijega

U večernjim satima slijedi naglo zahlađenje, a past će i prvi snijeg
Ovo su braniteljice Vukovara na čelu Kolone sjećanja: 'Ponosne smo što još hodamo za žrtve'
HEROINE GRADA

Ovo su braniteljice Vukovara na čelu Kolone sjećanja: 'Ponosne smo što još hodamo za žrtve'

Na čelu Kolone sjećanja ove godine bit će žene koje su branile Vukovar. Bile su ratnice, medicinske sestre, liječnice. Ovo su njihove priče...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025