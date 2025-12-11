Ravnatelj bolnice u Sl. Brodu o poginulim migrantima: 'Jedan je preminuo u vozilu Hitne'

Ravnatelj slavonskobrodske bolnice Josip Samardžić rekao je kako su oko šest sati zaprimili dojavu da će im pristići unesrećene osobe nakon prevrtanja čamca. U njemu su, kako je objavila policija, bili migranti. Zasad je potvrđeno da su dvojica poginula.

- Do sada smo primili 13 osoba. U tijeku transporta je bila reanimacija nad dvije osobe, kod jedne je osobe proglašena smrt, a kod druge je reanimacija još u tijeku - rekao je.

Ranije je policija objavila da je jedan migrant poginuo.

Kada je riječ o ostalim ozlijeđenima, Samardžić kaže kako su u pitanju lakše ozlijede.

- Ljudi su pothlađeni, šest je muških, sedam ženskih osoba, sve su odrasle osobe, odnosno punoljetne - rekao je.

Podsjetimo, policija je potvrdila kako su jutros zaprimili dojavu da se u rijeku Savu na području Slavonskog Broda prevrnuo čamac te da se više osoba nalazi u rijeci i traži pomoć. Na mjesto događaja su upućene policijske ophodnje, a pozvane su i druge žurne službe.

- Policijski službenici su odmah priskočili u pomoć te iz hladne rijeke Save izvukli 13 osoba (stranih državljana), od kojih jedna osoba ne daje znakove života. Sve pothlađene osobe su prevezene i zbrinute u bolnici u Slavonskom Brodu - rekli su iz policije.

Dodali su i kako je osoba, državljanin BiH, koja se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela (čl. 326 KZ) također u bolnici i pod nadzorom policijskih službenika.

- Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje na utvrđivanju činjenica i okolnosti navedenog događaja - zaključili su iz policije.