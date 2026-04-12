EKSKLUZIVNO Hrvat koji je ušao u mađarski parlament: 'Gotovo je! Nadam se da će biti bolje...'

Možemo reći da je gotovo, pitanje je samo dvotrećinska većina ili ne, prokomentirao je za 24sata izbore u Mađarskoj Ivan Gugan, Hrvat koji je ušao u mađarski parlament. Naime, nakon zatvaranja birališta i prebrojavanja prvih glasova Tisza je uvjerljivi pobjednik povijesnih izbora u ovoj susjednoj zemlji. Inače, Gugan je bio nositelj liste Hrvatske državne samouprave, te je kao manjinski zastupnik ušao u parlament.

POGLEDAJTE VIDEO:

Reportaža iz Mađarske povodom izbora | Video: 24sata/Davor Javorović/PIXSELL

- Ja ću biti po svim kriterijima kao i svi drugi zastupnici, bit ću član raznih odbora. Moći ću sudjelovati u radu parlamenta, dobit ću riječ, moći ću imati izlaganja, imat ću pravo na primanja i ured, samo neću moći glasati - objasnio nam je Gugan.

Uvjeren je i kako će nakon promjene vlasti u Mađarskoj doći do 'drastičnih promjena'.

- Kako je najavio budući premijer okrenuti će se EU unaprijedit će suradnju prema susjednim zemljama. što se tiče nas, manjinske populacije, tu je velika nepoznanica. Nadam se da će ono što je dobro da će se nastaviti, a ako bude prilike nešto i popraviti - kaže Gugan.

Podsjetio je i kako je Magyar prije otprilike mjesec dana imao susret s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem i ministrima.

- Prema mojim informacijama, to je bio jedan pozitivni sastanak, ako je to primjer, vjerujem da će odnosi biti dobri - kaže nam hrvatski zastupnik u parlamentu Mađarske.

Dodaje i kako je Magyar najavio da će prvo ići u Austriju, a da će njegovi ministri posjetiti susjedne zemlje. Komentirajući izborni dan Gugan kaže da su po izlaznosti već neke stvari bile jasne.

- Kažu da je bilo nepravilnosti, ja kad sam odlazio na birališta, bilo je dosta mladih, to je bila naznaka da će doći do promjene - zaključio je Gugan.

