NOVO LICE MAĐARSKE Magyar srušio Orbana! 'Arogantan je i tvrdoglav, ego mu je ogroman'

Mađarska ima novog vođu! Peter Magyar srušio je Viktora Orbana s vlasti nakon čak 16 godina... Magyar (45) prije ovih izbora nije bio klasični oporbenjak koji je godinama gradio karijeru kritizirajući vlast. Upravo suprotno, on je produkt sustava kojeg je uspio srušiti, Orbanovog sustava. Rođen je u uglednoj obitelji s dubokim korijenima u mađarskom pravosuđu i politici, pisao je Express.hr.

Pokretanje videa... 03:21 Reportaža iz Mađarske povodom izbora | Video: 24sata/Davor Javorović/PIXSELL

Rođen je u Budimpešti, u obitelji koja se bez pretjerivanja može opisati kao mađarska društvena aristokracija. Njegova obiteljska loza isprepletena je s najvišim institucijama države. Majka, Mónika Erőss, obnašala je visoke funkcije poput glavne tajnice Vrhovnog suda i potpredsjednice Državnog ureda za sudstvo. Otac István također je cijenjeni pravnik, a djed po majci, Pál Erőss, bio je legendarni sudac Vrhovnog suda i iznimno popularno televizijsko lice. U doba komunizma vodio je emisiju "Jogi esetek" (prev. Pravni slučajevi), čime je stekao status nacionalno poznate ličnosti i autoriteta.

Još značajnija figura u obiteljskom stablu bio je Ferenc Mádl, brat njegove bake, koji je obnašao dužnost predsjednika Mađarske od 2000. do 2005. godine. Odrastanje u takvom okruženju, gdje su se za obiteljskim stolom vjerojatno raspravljalo o državnim poslovima, pravu i politici, neizbježno je oblikovalo njegove ambicije. Magyar je tako pohađao je prestižnu Gimnaziju Miklós Radnóti u Budimpešti, poznatu po visokim akademskim standardima. Nakon toga je, 1998. godine, upisao Pravni fakultet na Katoličkom sveučilištu Pázmány Péter.

Foto: Profimedia

Izvori Politica ga opisuju kao posvećenog studenta kojeg je zanimala veza između suhoparne pravne teorije i njezine primjene u stvarnom životu. Zanimljiv detalj koji otkriva širinu njegovih interesa jest činjenica da je svoj diplomski rad započeo poetskim motom iz djela Jánosa Aranyja, jednog od najvećih mađarskih pjesnika.

Taj potez, neobičan za jednog budućeg pravnika, pokazuje njegovu sklonost spajanju humanističkih znanosti s pravom i daje naslutiti slojevitiju osobnost od one tipičnog birokrata. Godine 2002. studirao je pravo i humanističke znanosti na cijenjenom Sveučilištu Humboldt u Berlinu u sklopu programa razmjene Erasmus. To mu je iskustvo omogućilo da usavrši njemački jezik.

Radio u odvjetničkim uredima

Uz to, tečno govori i engleski, što mu je kasnije otvorilo vrata diplomatske karijere u Bruxellesu. Upravo tijekom tih studentskih dana počeo je i njegov formalni politički angažman. Te iste godine pridružio se stranci Fidesz koja je tada bila u oporbi. Prve korake u karijeri napravio je na Gradskom sudu u Budimpešti, a nakon položenog pravosudnog ispita prešao je u privatni sektor, radeći za međunarodne odvjetničke urede gdje se specijalizirao za trgovačko, korporativno i pravo tržišnog natjecanja, pomažući multinacionalnim kompanijama pri investiranju u Mađarsku. To znanje i iskustvo kasnije će mu postati ključno za razumijevanje i kritiziranje gospodarskog modela koji je izgradio Viktor Orbán, pisao je Express.

Njegov brak s Judit Vargom, koja će kasnije postati Orbánova ministrica pravosuđa, smjestio ga je u samo središte moći. Bili su jedan od najutjecajnijih parova u Mađarskoj, savršen primjer Fideszove nove elite. Dok je Varga bila u političkoj areni, Magyar je djelovao iz pozadine. Upoznali su se 2005. godine, a njihov 17-godišnji brak, u kojem su dobili tri sina, dugo se činio kao primjer uspjeha unutar mađarske vladajuće elite.

Proveli su devet godina u Bruxellesu, gdje je Varga radila kao savjetnica u Europskom parlamentu, a Magyar kao diplomat. Njihov razvod službeno je okončan u ožujku 2023. godine, uz zajedničku objavu na društvenim mrežama u kojoj su naglasili da će ostati posvećeni zajedničkom odgoju djece. No, idila je potrajala kratko. Nakon skandala s pomilovanjem pedofilskog pomagača u dječjem domu koji je početkom 2024. srušio mađarsku predsjednicu Katalin Novák i prisilio Judit Vargu na povlačenje iz politike, na scenu je stupio upravo Magyar.

Skandal s bivšom suprugom

Dojučerašnji insajder i član raznih državnih odbora, preko noći je postao najoštriji kritičar Orbánovog režima, optužujući ga za sistemsku korupciju. Njegov uspon bio je strelovit.

Zapravo, malo tko izvan uskih političkih krugova Mađarske čuo je za Pétera Magyara - sve dok nije objavio oštru kritiku vlade, uz tajnu audio snimku svoje supruge, tadašnje ministrice pravosuđa Judit Varga, pisao je Politico. Magyar je bio 17 godina u braku s Judit Vargom, koja je bila Orbanova ministrica pravosuđa. Snimka iz 2023. - napravljena bez Varginog znanja - uhvatila ju je kako opisuje navodno miješanje vlade u slučaj korupcije. Pomogla je potaknuti eksplozivni skandal koji je Magyara od državnog službenika srednje razine pretvorio u političku snagu, postavljajući ga u poziciju da postavi najozbiljniji izazov do sada 16-godišnjoj vladavini mađarskog premijera Viktora Orbána.

Foto: Profimedia

Od malih nogu bio je uronjen u postkomunistički, kršćansko-demokratski intelektualni establišment zemlje, pozadina koja je oblikovala njegove ambicije za javni život, rekao je Miklós Sükösd, politolog i istraživač medija na Sveučilištu u Kopenhagenu koji je pisao o Mađarovom političkom usponu. Kako je sazrijevao, Magyar se pridružio Orbanovoj vladajućoj stranci Fidesz i postao dobro povezan insajder unutar nje, uspostavljajući bliske veze s visokim dužnosnicima, uključujući Gergelyja Gulyása tijekom njihovih studentskih godina u Njemačkoj. Gulyás je sada šef kabineta premijera.

"Živjeli smo zajedno u Hamburgu... tako da smo imali vrlo jaku vezu“, rekao je Magyar za POLITICO u intervjuu iz 2024.

Bivšu suprugu Vargu je recimo upoznao 2005. na zabavi koju je organizirao Gulyás. Vjenčali su se godinu dana kasnije.

Dok se Varga uspinjala kroz redove Fidesza - od pomoćnika zastupnika Europskog parlamenta do ministra pravosuđa 2019. - Magyar je ostao na periferiji, prvo kao otac koji je ostajao kod kuće u Bruxellesu, a kasnije na srednjim pozicijama u mađarskom predstavništvu u EU i drugim državnim institucijama.

"Tisza? Šest ljudi odmah je odustalo, bojali su se"

Bivša, Judit Varga u nizu intervjua i objava nakon raskida optužila je bivšeg supruga za dugogodišnje verbalno, psihičko i fizičko zlostavljanje. Tvrdila je da ju je Magyar godinama terorizirao i ucjenjivao snimkama, da je pijan na nju bacao knjige i odjeću te tukao remenom po leđima.

Magyar je sve optužbe za nasilje oštro demantirao, tvrdeći da su one dio prljave propagandne kampanje koju Antal Rogán vodi s ciljem da ga se diskreditira sada kada je postao ozbiljna politička prijetnja. Naime, Magyar je u jeku skandala s pomilovanjem pedofila dao ostavku na sve svoje funkcije u državnim tvrtkama i javno se odrekao sustava kojem je do jučer pripadao. Napisao je kako je ideja o "nacionalnoj, suverenoj, građanskoj Mađarskoj" zapravo samo "politički proizvod, šećerna glazura koja služi isključivo prikrivanju rada tvornice moći i stjecanju golemog bogatstva". To je bio trenutak njegovog konačnog raskida s Fideszom.

U samo nekoliko tjedana, Magyar je postao simbol otpora. Na društvenim mrežama i transparentima na masovnim prosvjedima počeli su ga nazivati "Lisan al Gaib", mesijanskim likom iz filma Dina, aludirajući na nadu da je on taj koji će konačno donijeti promjenu. Preuzeo je vodstvo nad do tada nepoznatom strankom Tisza i organizirao niz prosvjeda u Budimpešti na kojima su se okupljale stotine tisuća ljudi. Tisza je ime dobila po prvim slogovima mađarskih riječi za "poštovanje" (tisztelet) i sloboda (szabadsag). Ujedno, Tisa (na mađarskom Tisza) je jedna od najljepših mađarskih rijeka, ima posebno mjesto u njihovoj povijesti i kulturi.

Foto: Profimedia

Nakon što je prosvjed u ožujku 2024. privukao otprilike 50.000 ljudi, počeo je graditi tim poslovnih ljudi i javnih osoba kako bi pokrenuo pokret. Dezső Farkas, poduzetnik koji je bio među prvima pozvan da se pridruži, rekao je da je grupa vidjela rijetku priliku. "To je bio prvi sastanak i odlučili smo - pokrenimo zabavu“, rekao je za POLITICO. U roku od nekoliko tjedana pripremali su se za natjecanje na izborima za Europski parlament u lipnju.

U početku se Magyar mučio s regrutiranjem saveznika. "Péter nije mogao pozvati nijednog od svojih prijatelja jer su svi bili iz Fidesza“, rekao je Farkas.

Šest ljudi je odustalo nakon prvog sastanka. "Svi su se jako bojali“ potencijalne odmazde, rekao je Farkas. "Neki od njih imali su velike tvrtke“ i bojali su se da će Orbánova vlada oštro reagirati na njih, dodao je. Dok je Magyar bio zaštitno lice pokreta, Farkas je koordinirao operacije iza kulisa. Stranku je opisao kao "startup“, u kojem je kazališni redatelj Mark Radnai oblikovao medijsku strategiju, a glumac i influencer Ervin Nagy mobilizirao mase.

Brzo su izgradili infrastrukturu za natjecanje – uspostavili su mrežu donacija i IT sustav za dosezanje podupiratelja te regrutirali tisuće volontera. "U veljači i ožujku primili smo 100.000 e-poruka“, rekao je Farkas, opisujući organizaciju koja se bori da održi korak s rastućom potražnjom.

Za razliku od prethodnih oporbenih čelnika, koje Orban godinama pobjeđuje, Magyar je preoteo dio birača Fidesza omatanjem zastave, često doslovno. Slogan njegove stranke „Most vagy soha“ – „Sada ili nikad“, s prekriženim „ili nikad“ – citat je Sandora Petöfija, mađarskog nacionalnog pjesnika i junaka revolucije 1848. U svojim govorima Madžar također često spominje antisovjetski ustanak iz 1956., potencijalno problematično pitanje za putinofila Orbana. Srećom, čak i njegovo prezime znači „Mađar“.

Magyarove pristaše vide ga "kao insajdera koji je poznavao te ljude... koji je sjedio u prvom redu Orbanovog sustava“, rekla je Katalin Cseh, neovisna zastupnica u mađarskom parlamentu. Njegova privlačnost, dodala je, leži u tome što ga se smatra „nekime tko razumije sustav i sposoban ga je pobijediti“.

Koristi Orbanove metode protiv njega samoga

Prije nego što je na parlamentarnim izborima uspio srušiti Orbana, vrhunac njegovog munjevitog uspona dogodio se na izborima za Europski parlament u lipnju 2024. godine. Stranka Tisza osvojila je gotovo 30 posto glasova, osigurala sedam zastupničkih mjesta i pridružila se Europskoj pučkoj stranci (EPP), najvećoj grupaciji u parlamentu iz koje je Fidesz ranije izbačen. Bio je to najbolji rezultat neke oporbene stranke otkad je Orbán na vlasti i jasan znak da se politička karta Mađarske iz temelja mijenja. Tradicionalna, razjedinjena oporba praktički je zbrisana sa scene. Magyarov uspjeh leži u vještoj političkoj strategiji. On koristi Orbánove metode protiv njega samog - naglašava nacionalni ponos i konzervativne vrijednosti, no za razliku od Fidesza, u prvi plan stavlja beskompromisnu borbu protiv korupcije, obnovu javnih usluga poput zdravstva i obrazovanja te povratak Mađarske europskim standardima i vladavini prava. Sebe opisuje kao konzervativnog liberala i snažnog proeuropejca, čime privlači širok spektar birača: od razočaranih konzervativaca i bivših glasača Fidesza do progresivnih birača u gradovima koji su siti nemoćne ljevice.

Foto: Profimedia

Njegova ključna obećanja su pridruživanje Mađarske Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) kako bi se stalo na kraj korupciji, ograničavanje premijerskog mandata na dva mandata te deblokada milijardi eura iz EU fondova koji su zamrznuti zbog kršenja vladavine prava. Dinamičan, sportski građen i stilski osviješten, vješt je komunikator koji se ne boji izravno napasti Orbána, nazivajući ga "Al Caponeom s Karpata".

Dok se zalaže za čvršće veze s EU i NATO-om, Magyar je izjavio da ne bi slao oružje Ukrajini te da se protivi njenom ubrzanom članstvu u Uniji, što signalizira da bi zadržao dio kontinuiteta s Orbánovom vanjskom politikom.

Pa ipak, čak i među onima koji su ga podržavali u rušenju Orbanova režima, Magyar ostaje duboko polarizirajuća figura, prema intervjuima koje je Politico vodio s više od 15 saveznika, suparnika, pristaša i kritičara oporbenog čelnika.

Iako je privukao podršku cijelog političkog spektra obećavajući borbu protiv korupcije i obnovu demokratskih normi, njegov grub stil i prošlost unutar Fideszovog sustava - uključujući stavove usklađene s Orbánom o migracijama i Ukrajini - ostavili su dijelove oporbe nelagodom. Péter Márki-Zay, kandidat oporbe na izborima 2022., nazvao ga je "arogantnim", "egocentričnim" i "zlim" - prije nego što je dodao da bi takve osobine mogle biti upravo ono što je potrebno da bi se izdržao pritisak Orbánovog stroja.

"Ima vrlo tvrdoglav karakter“, rekla je za Politico osoba koja je radila s Magyarom.

"Pa dobro... Nećemo se udati za njega“, kaže Márki-Zay za Politico. "Samo, znate, treba nam netko tko će Orbána ostaviti iza sebe.“

I to se sad dogodilo. Orban je bivši...

