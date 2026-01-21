EKSKLUZIVNO Imamo žalbe obje tvrtke za Vjesnik. Tvrde: 'Posao rušenja nebodera namješten!'

U zadnji tren su na odabir tvrtke koja će rušiti neboder Vjesnika stigle dvije žalbe, što će značajno odgoditi samo rušenje. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koje vodi HDZ-ov Branko Bačić, samo je šturo izvijestilo da su stigle žalbe tvrtki V.D.M. Promet i Joning te da će se čekati odluka neovisne Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), koja bi o žalbama trebala odlučiti u roku od mjesec dana.

24sata su imala ekskluzivni uvid u obje žalbe i u njima su pobrojane brojne nepravilnosti u samom postupku odabira, načinu vrednovanja ponuda, a dvije tvrtke koje su se žalile izravno prozivaju Bačićevo ministarstvo da je odbilo jeftinije ponude i pogodovalo izabranoj tvrtki Eurco. Obje traže poništenje natječaja za rušenje nebodera. Ako DKOM uvaži njihove argumente, ne samo da će statički nestabilan Vjesnik stajati još mjesecima, nego bi to značilo i ozbiljnu političku štetu za Vladu i Bačića jer bi se potvrdilo namještanje nabave za vinkovačku tvrtku Eurco.

Ministarstvo nije provelo otvorenu javnu nabavu za rušenje na koju su se mogle javiti sve zainteresirane tvrtke. Pravdajući se žurnošću, prvo je zatražilo inicijalne ponude od 34 tvrtke za rušenje, od čega je 18 tvrtki dalo cijenu i metodu. Od tih 18 izabralo je samo pet od kojih je zatražilo konačne ponude – procijenjena vrijednost nabave iznosila je 6,25 milijuna eura s PDV-om, a maksimalni rok rušenja bio je šest mjeseci. Dana 9. siječnja ministar Bačić izvijestio je da su izabrali Eurco po cijeni od 5,3 milijuna eura s PDV-om i rokom rušenja od tri mjeseca.

Obje tvrtke koje su se žalile bile su jeftinije. V.D.M. Promet ponudio je cijenu od 3,03 milijuna eura s PDV-om, odnosno gotovo 2,3 milijuna eura nižu cijenu od odabrane. Tu su ponudu dali kao inicijalnu, ali ih iz Ministarstva uopće nisu pozvali da daju konačnu ponudu, a u žalbi navode da je time ozbiljno prekršen Zakon o javnoj nabavi. Tvrtka Joning bila je pozvana; ponudili su cijenu od 4,5 milijuna eura, odnosno 800.000 eura jeftiniju od odabrane, ali je njihova ponuda u startu odbijena. Nudili su isti rok uklanjanja kao i Eurco (tri mjeseca), uz više opcija uklanjanja, dok Eurco zgradu treba ukloniti strojno.

Uz trošak odvjetnika, obje tvrtke svoje su žalbe platile više od 25.000, odnosno više od 31.000 eura, ali su na taj trošak bile spremne jer su uvjerene da su u pravu i da su njihove ponude bezrazložno odbačene.

Iako su žalbe potpuno odvojene, obje tvrtke DKOM-u ukazuju da Ministarstvo uopće nije moralo provesti žurnu nabavu u pregovaračkom postupku, nego je mogao biti raspisan otvoreni natječaj sa skraćenim rokovima. Ističu da je dokaz za to činjenica da je Vjesnik planuo 17. studenoga, a po uvjetima poziva rok rušenja bio je šest mjeseci. Osim toga, odabrani ponuditelj izabran je tek u siječnju. Ukazuju i da zakon dopušta otvorenu nabavu sa skraćenim rokovima od 15 dana, čime bi svi mogli dati svoje ponude u transparentnom postupku koji je ovdje izostao. Ističu i da Ministarstvo uopće nije obrazložilo niti ispunilo sve zakonom propisane uvjete za pregovarački postupak u kojem samo bira od koga će tražiti ponude.

Prvo ćemo analizirati kraću žalbu zagrebačke tvrtke V.D.M. Promet, a zatim Joningovu, u kojoj se ukazuje na dodatna pogodovanja.

V.D.M. Promet, koji ne treba miješati s tvrtkom VMD Promet jer su vlasnici drugi, navodi da ih je Ministarstvo pozvalo da predaju svoju inicijalnu ponudu, zatražilo je i jednu nadopunu, a nakon toga im se više uopće nije javilo. Očekivali su da će biti pozvani na dostavu konačne ponude jer imaju iskustvo i ljude, ali bez ikakvog obrazloženja, bez navedenih kriterija, jednostavno nisu pozvani. Ističu da je time grubo prekršen zakon u kojem je navedeno da se s ponuditeljima trebalo pregovarati te im barem dostaviti odluku zašto su odbijeni. Ministarstvo im je odbilo dati i obrazloženje odbijanja, iako su ga zatražili.

- Naručitelj je pregovarački postupak proveo krajnje diskriminatorno i netransparentno, na štetu sudionika. Naručitelj nije poštovao zakon prema kojem mora jednako postupati prema svim ponuditeljima – navodi se, među ostalim, u žalbi.

Zaključuje se i da imaju listu referentnih poslova s kojom se druge tvrtke teško mogu usporediti te da su dali višestruko jeftiniju ponudu, ali nisu ni pozvani da sudjeluju u nabavi.

- Ne može se utvrditi slijedom kojih kriterija je od strane naručitelja bilo opravdano odabrati višestruko skuplju ponudu te zbog čega je odabir odabranog ponuditelja presudio nad ekonomičnim i svrhovitim trošenjem javnog novca – zaključuje se u žalbi V.D.M.-a, koji ima iskustvo u rušenju i gradnji zgrada.

Bačić nikada nije objavio kojih je to pet tvrtki pozvano od 18 koje su poslale ponude, već je rekao samo da su pozvali pet tvrtki koje su ocijenjene kao „najozbiljnije“. Nisu nam odgovorili ni na upit o tome, kao ni koje su točno 18 tvrtki prvotno dale ponude. Doznali smo, međutim, da su od pet pozvanih stigle četiri ponude. Iz njih je vidljivo da je pozvana i tvrtka iz Siska koja se bavi proizvodnjom čeličnih konstrukcija, a na njihovoj internetskoj stranici ne može se pronaći referenca o rušenju. Dali su najskuplju ponudu.

Zajednica ponuditelja koja je nudila rušenje miniranjem i u kojoj je sudjelovao i Rudarsko-geološko-naftni fakultet dala je ponudu koja je također premašila procijenjenu vrijednost nabave.

Unutar procijenjene vrijednosti nabave ostali su samo Eurco i Joning, koji je dao 800.000 eura jeftiniju ponudu od Eurca. Joning je, za razliku od V.D.M.-a, bio pozvan te je imao uvid u cjelokupnu dokumentaciju, pa detaljno navodi ono što smatra pogodovanjem Eurcu.

Navode da je Ministarstvo inicijalno prikupljanje ponuda iskoristilo za prikupljanje referenci konkurencije, a zatim je u natječajnu dokumentaciju ugradilo uvjete koje može zadovoljiti tek „nekolicina subjekata“. U kriterije za odabir u vezi sa stručnjacima uključeni su i kriteriji koji nisu povezani s nabavom – sve kako bi se diskriminirali ostali, a pogodovalo odabranom Eurcu.

Detaljno potom opisuju ono što smatraju nepravilnostima.

Kao prvo, ističu da je sam ministar rekao da je 18 tvrtki ponudilo cijene od milijun do pet milijuna eura bez PDV-a, a Ministarstvo se odlučilo za najvišu cijenu u nabavi, što nije „ni ekonomski svrhovito, ni opravdano, niti odgovara stavu struke“. Zatim obrazlažu da je upravo iznos od pet milijuna eura ključan jer je tvrtka koja je davala ponudu morala dokazati da je u posljednjih pet godina obavila od jednog do tri posla rušenja koji pojedinačno ili skupno prelaze vrijednost od pet milijuna eura.

- Naručitelj je neosporno povrijedio načelo tržišnog natjecanja i zabrane diskriminacije – navode iz Joninga.

Kao drugo, Joning je, kao i Eurco, bio angažiran na brojnim rušenjima nakon potresa na Banovini. Međutim, u žalbi navode da njihova ponuda nije razmatrana jer je Ministarstvo odbilo te reference i navelo da nisu dokazali tehničku i stručnu sposobnost za poslove u vrijednosti od pet milijuna eura. Ministarstvo je navelo da se radi o manje složenim objektima te da se jedan ugovor o rušenju više zgrada ne može smatrati dostatnim. Joning ističe da u dokumentaciji o nabavi uopće nije postojao uvjet složenosti, nego samo da se radi o uklanjanju zgrada.

S druge strane, dok njima to nije priznato kao referenca, Eurcu se, kako navode, bez provjere „beskompromisno priznaju“ reference. Ističu da je Eurcu priznata referenca u ukupnom iznosu vrijednosti radova za rušenje Kupara kod Dubrovnika, iako se također radilo o većem broju manjih objekata. Također su im priznati i projektiranje i gradnja potpornog zida te kolničke konstrukcije za Heineken, kao i uklanjanje podruma za istu tvrtku. Za Lučku upravu Rijeka priznat im je cijeli iznos vrijednosti ugovora, iako se radilo o više manjih objekata.

Kao treće, Joning ističe da se uopće nije tražilo da tvrtka dokaže sposobnost brojem ljudi, alata, kamiona i ostale opreme, ali se zato dodatno bodovala stručnost inženjera.

Navode da je Ministarstvo davalo dodatne bodove za inženjere koji su uklanjali vijadukte i mostove, odnosno da su se presudni bodovi dobivali i za uklanjanje objekata raspona većeg od 20, odnosno više od 60 metara. Joning upozorava da je predmet nabave rušenje zgrade, gdje su najveći rasponi između stupova manji od pet metara, pa ovaj kriterij, temeljem kojeg je Eurco dobio bodove, nema smisla i nije u skladu s predmetom nabave – rušenjem nebodera.

Važno je istaknuti da su stručnjaci nosili najviše bodova – 35 posto, dok je cijena nosila 30 posto.

Joning je analizirao i životopise troje stručnjaka koje je predložio Eurco te u žalbi navodi da niti jedan nema propisanih pet godina iskustva, odnosno da Eurco nije priložio dokaze koji to nedvojbeno potvrđuju.

- Sve navedeno, skupno i pojedinačno, ukazuje da je naručitelj već kod raspisivanja dokumentacije za nabavu i odabira u pregovaračkom postupku imao na umu točno određenog ponuditelja te je time izravno postupio suprotno Zakonu o javnoj nabavi – navodi Joning u žalbi, izravno optužujući Ministarstvo za namještanje natječaja.

Otvoreno pišu i da sve to „otvara dodatni prostor za nagađanja o postojanju drugih okolnosti i veza između naručitelja i odabranog ponuditelja“, zbog čega se odabire znatno skuplja ponuda, čime se „postupak nabave kontaminira do neprihvatljivih granica u zakonskom, moralnom i svakom drugom smislu“.

