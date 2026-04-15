EKSPLOZIJA naoružanja u Srbiji. Susjedi nabavljaju dronove i strašnu protuzračnu obranu

Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu da će Srbija ozbiljno ojačati svoje vojne kapacitete.

- Želim vas obavijestiti da ćemo u narednim danima potpisati velike ugovore, vrlo važne ugovore za daljnju nabavu naoružanja i vojne opreme, da nas očekuju važni i značajni posjeti gdje očekujemo dodatne ugovore s drugim zemljama, da smo napravili velike narudžbe za našu vojsku, te da je stanje ratnih materijalnih zaliha i popunjenosti, kako za vojnike tako i za ubojna sredstva, znatno bolje nego u siječnju, iako ni tada nisam bio nezadovoljan. Nikada neću biti u potpunosti zadovoljan, ali je bolje nego što je bilo i tu se vidi trud i rad naših časnika - rekao je Vučić nakon sastanka s vodstvom srpske vojske i ministarstva obrane, piše Telegraf.

Oko sokolovo

Dodao je da će Srbija imati tako moćne sposobnosti da im ništa neće promaći.

- Imat ćemo takve mogućnosti da nam ništa neće moći promaknuti, da ćemo sve vidjeti, od strateške avijacije u okruženju, do onih koji pune gorivo tuđim zrakoplovima na velikim udaljenostima od naše zemlje, do toga da ćemo imati izrazito snažnu višeslojnu protuzračnu obranu koja se sastoji i od elektroničkih ometača i od elektroničkih napadnih sredstava, kao i od opreme i naoružanja koje služi za zaštitu postrojbi, odnosno za zaštitu naših trupa, te od onih sustava koji služe za zaštitu naših gradova, najvažnijih objekata, infrastrukturnih objekata i svega ostalog - najavio je Vučić.

Srbija je nedavno s izraelskim vojnim divom Elbit Systems dogovorila proizvodnju dronova na svom teritoriju. Elbit Systems će u tvornici dronova imati 51 posto vlasništva, a 49 posto bit će udio kompanije Yugoimport SDPR, srbijanskog državnog poduzeća za trgovinu naoružanjem, obrambenom opremom i transfer tehnologije, vezanog uz domaću vojnu industriju.

- Osim povećane proizvodnje dronova, za koju očekujem eksplozivan rast proizvodnje dronova u našoj zemlji ove godine, dakle osim toga, značajno ćemo se posvetiti robotizaciji i digitalizaciji naše vojske i u tome ćemo uspjeti. Mislim da ćemo po tom pitanju biti jedna od vojski s najizraženijom interoperabilnošću i najvećim sposobnostima, ne samo u našem regionu, već i šire od toga - zaključio je Vučić.