Vučić: Orban je gospodin. Nije lako srušiti odnose Mađarske i Srbije koje sam s njim gradio
Srpski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u ponedjeljak da je s mađarskim premijerom na odlasku Viktorom Orbanom radio na uspostavi iskrenih odnosa i razumijevanja Beograda i Budimpešte koje "nije lako srušiti", ali je poručio da će pružiti ruku novoj mađarskoj vladi.
Vučić je u srijedu ujutro na X-u čestitao na pobjedi Peteru Magyaru, istodobno zahvalivši Orbanu, kojeg je u dosadašnjim javnim nastupima uvjek nazivao svojim prijateljem.
"Čestitam Peteru Magyaru na izbornoj pobjedi. Vjerujem u nastavak dobre suradnje između Mađarske i Srbije i zahvalan Viktoru Orbanu što je takve odnose učinio mogućim", napisao je kratko Vučić.
Govoreći o Orbanu, kazao je da "smo došli do istinskog razumijevanja između nas i mislim da to nije lako srušiti.”
Gostujući u programu nacionalne televizije (RTS) u ponedjeljak navečer, istaknuo je uvjerenost da će opstati projekti koje su započele Mađarska i Srbija, poput izgradnje naftovoda.
Jedan od projekata koje su Vučić i Orban najavljivali je i gradnja brze pruge Beograd-Budimpešta, ali realizacija tog infrastrukturnog pothvata kasni.
Na pitanje o izjavi Petera Magyara da može pretpostaviti tko "kumuje" njegovom velikom prijateljstvu s Orbanom, kao i prijateljstvu slovačkog premijera Roberta Fica, Vučić je odgovorio da imaju zajedničkog kuma, ali da to nije ruski predsjednik Vladimir Putin.
Naš zajednički kum je sloboda - sloboda mišljenja i djelovanja i da volimo svoju zemlju više od bilo koga na kugli zemaljskoj, ustvrdio je Vučić.
Govoreći o Mađarskoj, Vučić je poručio da se zna tko je njegov prijatelj i da se prijatelja ne odriče, "ni u dobru, ni u zlu", nazivajući Orbana "gospodinom" koji je odmah nakon izbornog poraza čestitao pobjedniku.
Srpski predsjednik uvjeren je i da će biti nastavljeni pregovori o prodaji većinskog ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) mađarskom MOL-u.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+