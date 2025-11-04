Istraga u tijeku: Ruski dron ubio civile s bijelom zastavom i psa

Ukrajinsko tužiteljstvo u Harkivu pokrenulo je istragu o ratnom zločinu nakon što se pojavila uznemirujuća snimka koja prikazuje napad ruskog drona na dvoje civila i njihovog psa. Napad se dogodio u blizini sela Kruhliakivka u Harkivskoj oblasti, na području koje trenutno kontroliraju ruske snage, javlja Kyiv Independent.

Snimka, koja je postala viralna na internetu, prikazuje muškarca s bijelom zastavom i psa na povodcu kako hoda uz cestu. Nekoliko trenutaka kasnije dron se obrušava i eksplodira, usmrtivši civila i njegovog psa. Malo dalje stajao je još jedan čovjek kojemu se zločin dogodio pred očima. Čovjek kad je vidio napad se prekrižio, a zatim je isti ruski dron pogodio i njega te ga je usmrtio. Ukrajinska vojska tvrdi da nije bilo vojnih ciljeva u blizini, što ukazuje na ciljano napadanje nenaoružanih civila.

77. zračno-desantna brigada Ukrajine, koja je objavila snimku, navodi da je napad izveden u okrugu Kupjansk, sada pod ruskom kontrolom. Prema izjavi brigade, ruski vojnici su sami snimili napad, kako bi kasnije koristili materijal u propagandne svrhe, lažno optužujući ukrajinske snage za napad na civile.

Tužiteljstvo reagira

U službenom priopćenju Harkivskog regionalnog tužiteljstva navodi se da su žrtve, kako se vidi na snimci, nosile bijelu zastavu, što jasno označava njihov civilni status. „Oboje su poginuli na mjestu kao rezultat ciljane eksplozije“, stoji u priopćenju. Tužiteljstvo je napad označilo kao ciljano ubijanje civila, što predstavlja ratni zločin prema međunarodnim konvencijama.

Namjerno napadanje civila smatra se ratnim zločinom prema Ženevskim konvencijama i, u skladu s time, istraga se vodi prema članku 438. ukrajinskog Kaznenog zakona, koji se odnosi na kršenje zakona ratovanja, što je dovelo do smrtnih posljedica.

Slični zločini u Ukrajini

Napad u Harkovskoj oblasti samo je jedan od brojnih ratnih zločina koji su dokumentirani od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Među najpoznatijim slučajevima je masakr u Buči, gdje su ruske snage tijekom povlačenja iz Kijevske oblasti ubile nebrojeno civila, uključujući žene i djecu.

Slični napadi zabilježeni su i na drugim bojištima. Prema radijskoj komunikaciji presretnutoj 22. listopada, ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) objavila je snimku u kojoj jedan ruski zapovjednik naređuje svojim vojnicima da "otvore vatru na civile" u blizini grada Pokrovska. „Ne puštajte nikoga tko nosi velike civilne torbe, samo ih sredite“, čuje se na snimci. Prema informacijama ukrajinske vojske, taj napad također je rezultirao ubojstvom nenaoružanih civila.

U rujnu je Ukrajina izvijestila o ubojstvu roditelja u selu Šandrigolove u Donjeckoj oblasti, gdje su ruski vojnici koristili njihovo dijete kao živi štit. Također, 9. listopada, ukrajinska Sigurnosna služba (SBU) identificirala je ruskog zapovjednika odgovornog za pucnjavu u kojoj su ubijena trojica civila u Kupjansku.

Zločini bez kazne

U međuvremenu, Ukrajina i međunarodna zajednica nastavljaju pozivati na odgovornost za te zločine. Međutim, Rusija dosad nije suočena s nikakvom značajnom međunarodnom kaznom za napade na civile, dok se ratna zbivanja u Ukrajini nastavljaju s neprestanom eskalacijom nasilja.

Dok se istrage nastavljaju, ukrajinske vlasti obećavaju da će nastaviti tražiti pravdu za sve žrtve rata, uključujući i one koji su tragično stradali u besprizornim napadima na civile.