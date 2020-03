Elon Musk: Tesla će proizvoditi ventilatore ako ih bude falilo...

Elon Musk odlučio se baciti u proizvodnju ventilatora koji pomažu u disanju! Iako se proteklih dana našao pod udarom snažnih kritika zbog odluke da njegova Tesla tvornica nastavit s radom usprkos tomu što su u Fremontu odlučili zatvoriti više-manje sve, Elon Musk i od toga je napravio pozitivnu stvar. Upitan je bi li tu tvornicu koristio za izradu ventilatora koji su brojnim pacijentima zaraženima korona virusom potrebni za disanje, a Musk je odgovorio:

- Radit ćemo ih ako bude nestašica.

Urednik američkog FiveThirtyEighta Nate Silver odgovorio mu je kako je nestašica već stigla, a Musk mu je brzo odgovorio:

- Nije problem napraviti respiratore, samo treba vremena. Kojim bolnicama fale?

Dobio je odgovor i na to pitanje, a sada je samo pitanje kad će proizvodnja krenuti. Iako je Musk rekao kako neke njegove tweetove ne treba shvaćati ozbiljno, prošle godine pomogao je u brojnim situacijama. Donirao je sustave za filtraciju vode, donirao je novac za kupnju laptopa za škole u Flintu prošle godine...

Naposljetku, Musk je i bar djelomično poklekao pod pritiskom zbog rada svoje tvornice u Fremontu. Smanjit će broj radnika na oko 2500 kako bi radnici bili udaljeniji i kako bi se spriječilo širenje korona virusa. Ipak, rad njegove tvornice ne čudi s obzirom na to da je nedavno rekao kako bi panika mogla napraviti veću štetu od samog virusa.

