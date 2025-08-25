Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'

Pa što ako pjevam Cecu? Mene je tata učio da volim svoje i poštujem tuđe. Nije nas odgajao da mrzimo druge, kazala je za 24sata Emili Genda, kći Nediljka Gende, jednog od 'vođa' benkovačkih branitelja. Podsjetimo, on je prosvjedom u Benkovcu prije tri dana pokušao zaustaviti kulturni program 'Nosi se' koji je uredno prijavljen policiji. Taj dan su huligani na festivalu u Benkovcu fizički napali novinarku Melitu Vrsaljko. Ona je napad snimila, a policija koja je tamo bila, prema njenim riječima, nije reagirala.

Navedeno događanje održavalo se uz podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Benkovca, Zadarske županije i Zaklade Kultura nova. Iz policije su kazali kako su provodili mjere osiguranja oba javna okupljanja sukladno planovima osiguranja koji su izrađeni temeljem sigurnosne prosudbe. Tijekom osiguranja policija je zaprimila prijave i pružila nekoliko intervencija temeljem zahtjeva sudionika oba javna okupljanja - novinarke koja je ujedno i predstavnica organizatora kulturnog događanja te poziv jednog od sudionika mirnog prosvjeda branitelja.

- Mene moj otac nije učio da ja ikoga mrzim. Daje mi slobodu govora, mišljenja i izbora. Ne nameće mi svoje. Odgajana sam u najnormalnijem i najzdravijem okruženju - kazala nam je Emili.

- On nije nikakav vođa nego čovjek koji zna što je čast, žrtva i istina. Moj otac je od prvog do zadnjeg dana krvlju branio ovu državu, dok ste vi tada sjedili u toplom i danas se pravite moralnim autoritetom. Prozivati branitelje koji su dali sve za Hrvatsku može samo netko tko nema ni srama ni obraza. Vi koji danas pod krinkom ‘kulture’ promovirate blud, nemoral, jugonostalgiju i ljevičarsku ideologiju niste dostojni ni spomenuti branitelje, a kamoli ih vrijeđati. Moj otac ima povijest i čast iza sebe – vi imate samo tipkovnicu i prazne statuse. Zato malo manje pametovanja, a malo više poštovanja prema onima zbog kojih uopće imate slobodu za ovakve ispade - napisala je Emili na Facebooku.

Na svom Instagramu opisuje se Azrinim tekstom "Lutka od krvi bez trunke ideje".

Zadarska policija raspolaže snimkama javnog okupljanja, kao i javno objavljenim snimkama, koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih okolnosti javnih okupljanja te eventualnog protupravnog ponašanja sudionika. S ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja i postupanja policijskih službenika koji su provodili osiguranje, glavni ravnatelj policije uputio je stručni tim u Policijsku upravu zadarsku.

Organizatori festivala potvrdili su nam da se događanje otkazalo.

- Zamrznut je, to jest odgođen. Vidjet ćemo kada će se održati, koja će biti lokacija. Problematično je to što je Benkovac, kao mala sredina, postao bojno polje. Opasno mjesto. Iako imamo povjerenje u policiju, ovo je jednostavno prevelik rizik - rekao nam je Juraj Aras, umjetnički direktor festivala.

Društvenim mrežama proširila se snimka Emili Gende koja pjeva pjesme Svetlane Ražnatović, poznatije kao Ceca. Na pojavu videozapisa oglasila se i novinarka Melita.

- Njegova kći ovih dana po Facebooku, šerajući moj status, piše da pod krinkom kulture promoviramo jugonostalgiju. Emili Genda zarađuje tako što pjeva cajke okolo. I neka, ne zamjeram joj na tome, neka žena radi, niti mi smeta kad netko sluša cajke. Uistinu sam uživala gledajući njen TikTok video kako na čistoj ekavici pjeva pjesme Arkanove udovice. Gospođo Emili, ništa mi već dugo vremena nije izazvalo takav neki topli osjećaj jugonostalgije kao taj video koji pokazuje da rat ipak nije uništio sve spone između Hrvata i Srba, i da ćemo se, barem kroz muziku, uvijek poštovati i voljeti - napisala je na Facebooku novinarka Melita.