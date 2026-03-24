Energetski stručnjak: 'Uz riječku rafineriju, Hrvatska je sigurna'

Energetski stručnjak Goran Štern komentirao je za HRT globalnu energetsku krizu, mogući razvoj situacije te spremnost hrvatskih sustava opskrbe u osiguravanju dovoljne količine energenata za domaće tržište. Smatra da s opskrbom nafte u Hrvatskoj ne bi trebalo biti poteškoća i da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja u svom okruženju koja ima naftnu luku na dobroj poziciji i rafineriju u blizini.

- Dok god ima nafte na tržištu, a nje će biti, pitanje je samo kolika će biti cijena, ali uz puni pogon rafinerije Rijeka mi sigurno možemo prebroditi ovu krizu s dovoljnim količinama derivata za sve oblike potrošača, tvrdi.

Štern je poručio da ograničenje količine goriva koje se može kupiti u susjednoj Sloveniji ima prije svega ekonomske razloge te istaknuo da hrvatska Vlada još uvijek ima prostora za intervencije ako cijene nastave rasti. Objasnio je da su marže na tamošnjim benzinskim postajama znatno niže nego u Hrvatskoj.

- To je više ekonomski moment jer su marže kod njih oko sedam centi po litri. Slovenija se opskrbljuje isključivo derivatima i nema mogućnost prerade nafte koju dobiva preko luke Koper. Moguće je da je sve povezano i s izborima pa je i taj element imao određenu ulogu, rekao je.

Pozitivno je ocijenio i interventne mjere Vlade Republike Hrvatske kojima se ograničavaju cijene energenata.

- Ako raste cijena derivata, rastu i prihodi od trošarina i PDV-a. U tom dijelu Vlada sigurno ima još prostora intervenirati u slučaju daljnjeg rasta cijena, za koji se nadamo da neće doći, kazao je.

Osvrnuo se i na napetu situaciju između Sjedinjene Američke Države i Iran nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je pregovarao s iranskom stranom, što je Teheran demantirao te odgodio napad na iransku energetsku infrastrukturu za pet dana.

- Nadajmo se da će doći do dogovora. Ako se postigne sporazum, Izrael će se morati suzdržati od daljnjih napada i stati uz SAD, s kojima je i započeo ove operacije, rekao je.

Govoreći o cijenama nafte, podsjetio je da su one već dosezale povijesne vrhunce. Najviše su bile u četvrtom kvartalu 2008. godine, kada su iznosile 147 dolara po barelu. Tada je dolar bio jači nego danas, što bi značilo oko 155 do 160 dolara po barelu u današnjoj vrijednosti. To je bio rekord, ali je kratko trajao, naglasio je Štern.

Smatra da bi sadašnja kriza mogla potrajati dulje jer su oštećeni naftovodi, sustavi ukrcajnih luka i rafinerije u području Zaljeva. Ipak, smatra da Hrvatska ne mora strahovati.

- Imamo obnovljenu rafineriju koja bi trebala raditi punim kapacitetom i omogućiti stabilnu opskrbu tržišta. Time možemo smanjiti pritisak na benzinske postaje i spriječiti povećanu kupnju, kazao je.

Osvrnuo se i na prolazak kroz Hormuški tjesnac, koji je, kako je rekao, otvoren uglavnom za brodove iz Iranu prijateljskih zemalja, ali se, prema nekim navodima, prolaz može i platiti.

- Navodno se plaća prolaz kroz Hormuški tjesnac, što je dosad bilo nezamislivo jer se plaća prolaz kroz Suez i Panamu. Ako bi i Huti počeli naplaćivati prolaz kroz Bab-el-Mandeb, mogli bismo dobiti potpuno novu praksu naplate prolaza otvorenim morem, zaključio je.