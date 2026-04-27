Englezi rešetali Vučića o Rusiji: 'Nismo mali Rusi, mi smo Srbi. Želimo očuvati mir, nećemo rat'

Danas je gotovo svima jasno da napad 19 zemalja NATO-a na SR Jugoslaviju 1999. nije bio u skladu s Poveljom UN-a, niti s Rezolucijom 1244. To nije učinjeno da bi se spriječila humanitarna katastrofa, već da bi Zapad odvojio 14 posto teritorija Srbije, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u britanskom podcastu koji vode Alastaira Campbella i Roryja Stewarta.

Dodao je da je ono što je "započeto 1999. pokušano finalizirati 2008. jednostranim proglašenjem neovisnosti Kosova".

- Obični ljudi u Srbiji osjećaju duboku nepravdu zbog događaja iz devedesetih. Takvo ponašanje međunarodne zajednice trajno je narušilo povjerenje u pravne okvire na kojima bi svijet trebao počivati - rekao je Vučić.

Na pitanje o navodnom neskladu između vanjske politike i unutarnje retorike, odgovorio je da rezultati govore sami za sebe.

- Pogledajte tvornice koje otvaramo, autoceste koje gradimo i razinu stranih investicija. Patriotizam u 21. stoljeću mjeri se brojem radnih mjesta i snagom ekonomije, a ne zapaljivim govorima. Naučio sam lekcije iz 90-ih i moja je obveza da naša djeca ne prolaze kroz isto - rekao je Vučić.

Govoreći o vlastitoj političkoj transformaciji, istaknuo je da se radi o procesu.

- Vidim budućnost Srbije u otvaranju granica na Balkanu i prema Europi. Ne stidim se to reći - dodao je Vučić.

Na pitanje o Slobodanu Miloševiću, Vučić je odbio detaljno se vraćati u prošlost, usporedivši temu s pitanjem Krima i ruske aneksije.

- Zašto se stalno vraćate u prošlost? Nikada ne biste rekli Ukrajincima da odustanu od Krima. Dio razloga zašto je Vladimir Putin nastavio ono što radi jest to što mu se svijet nije dovoljno suprotstavio - rekao je Vučić.

Istaknuo je i da se Srbija često prikazuje kao "ruska marioneta", što odbacuje.

- Vi sebe predstavljate kao svjetionik demokracije, a Rusiju kao svjetionik zla. To nije istina. Postoje različite kulture i tradicije. Mnogi su počeli kršiti suverenitet država jer su vidjeli da ste vi mijenjali naše granice - rekao je Vučić. Upozorio je da je time "otvorena Pandorina kutija" s dugoročnim posljedicama.

Govoreći o regionalnim odnosima, rekao je da želi završiti mandat bez ratova te da je inicijativa Otvoreni Balkan bila njegova ideja, ali da je zaustavljena.

- Godinama slušam optužbe da će Srbija izazvati sukob. Nikada nisam čuo ispriku. Srbija želi očuvati mir i uložila je u taj mir - rekao je Vučić.

Istaknuo je i bliske odnose s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, ali i da ne vidi mogućnost sličnog odnosa s kosovskim premijerom Albinom Kurtijem.

Komentirajući američku politiku, rekao je da razumije birače Donalda Trumpa te da je Trump imao visoku popularnost u Srbiji, dijelom zbog odnosa prema administraciji Billa Clintona iz 1999.

Na pitanje o globalnim odnosima i međunarodnom pravu, rekao je da ne može opravdati kršenja prava, uključujući i prema Iranu, iako se smatra prijateljem Izraela.

Govoreći o odnosima s Rusijom, istaknuo je da Srbija vodi samostalnu politiku.

- Mi smo Srbi. Nismo mali Rusi, nismo mali Ukrajinci, mi smo samo Srbi - rekao je, dodajući da Srbija šalje humanitarnu pomoć Ukrajini, ali da oružje ne prodaje izravno toj zemlji.

Ocijenio je i da bi Sjedinjene Države mogle dodatno ojačati utjecaj u istočnoj Europi, što bi moglo stvoriti nove napetosti unutar Europske unije.

Na kraju je poručio da se Srbija značajno promijenila u ekonomskom smislu.

- Radi se o industrijalizaciji zemlje. Danas imamo više od dvije milijarde dolara trgovinske razmjene s nizom europskih zemalja. To je velika promjena u odnosu na prošlost - rekao je Vučić.

Govoreći o Kini, istaknuo je da Europa zaostaje te da Kina ima dugoročne ciljeve i veću radnu disciplinu.

Na pitanje o političkoj budućnosti, rekao je da razmatra mogućnost da na parlamentarnim izborima podrži drugog kandidata za premijera.

- Radimo ankete kako bismo vidjeli postoji li netko tko može pobijediti opoziciju. Ako ne pronađem dovoljno energije, reći ću narodu da nisam pogodan za posao - zaključio je Vučić.