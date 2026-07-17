Epidemija teškog proljeva širi se Amerikom, znanstvenici tvrde: 'Sve je kriv Trump!'

Sjedinjene Američke Države suočavaju se s jednom od najvećih epidemija parazitarne bolesti u posljednjih nekoliko desetljeća. Ciklosporijaza, bolest koja uzrokuje teške probavne tegobe, do sada je potvrđena kod gotovo 7000 ljudi u 32 savezne države, dok se kao mogući izvori zaraze spominju salata, luk i proizvodi iz lanca brze hrane Taco Bell.

Dok zdravstvene vlasti pokušavaju utvrditi točan izvor zaraze, dio stručnjaka i političkih aktera upozorava da je odgovor na epidemiju otežan zbog smanjenog nadzora nad bolestima koje se prenose hranom, a odgovornost pritom pripisuju odlukama administracije predsjednika Donalda Trumpa, piše The Telegraph.

Ciklosporijaza je parazitarna bolest koja se prenosi konzumacijom kontaminirane hrane ili vode. Među najčešćim simptomima su jaki proljev, grčevi, gubitak tjelesne težine i povišena temperatura. Iako bolest rijetko završava smrtnim ishodom, dosad je zabilježeno više od 140 hospitalizacija. Najveći rizik prijeti djeci, starijim osobama i ljudima oslabljenog imuniteta, a zdravstveni stručnjaci upozoravaju kako bi broj zaraženih mogao nastaviti rasti i tijekom narednih tjedana.

Liječnik i viši suradnik za javno zdravstvo u Forbesu, dr. Omer Awan, ističe kako se pojedinačni slučajevi ciklosporijaze tijekom ljeta pojavljuju gotovo svake godine, no da ovakvi razmjeri epidemije nisu zabilježeni. Dodatni problem predstavlja dugo razdoblje inkubacije. Simptomi se mogu pojaviti tek između dva i 14 dana nakon konzumacije kontaminirane hrane, što znatno otežava identifikaciju izvora zaraze. Znanstvenici iz područja javnog zdravstva i predstavnici Demokratske stranke tvrde kako su napori za suzbijanje epidemije oslabljeni zbog rezova i reorganizacije zdravstvenog sustava koje je proveo američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr.

Mjere su predstavljene kao dio politike povećanja učinkovitosti državne administracije, no kritičari smatraju da su upravo one pridonijele slabijem praćenju bolesti koje se prenose hranom. Posebno se ističe odluka prema kojoj je Mreža za aktivni nadzor bolesti prenosivih hranom (FoodNet) u srpnju 2025. godine prestala pratiti šest od ukupno osam patogena, među kojima je bila i ciklospora, uzročnik aktualne epidemije.

Prema internom dopisu u koji je uvid imao NBC News, razlog smanjenja opsega programa bili su financijski rezovi. U dokumentu se navodi kako odobrena sredstva nisu bila dovoljna za nastavak nadzora nad svim patogenima koje je FoodNet ranije pratio Nemogućnost preciznog praćenja širenja bolesti sada se pokazuje kao jedan od najvećih izazova u suzbijanju epidemije.

- Ne znamo što je izvor zaraze i zato se ona nastavlja širiti među tolikim brojem ljudi. Bez poznavanja izvora ne možemo znati ni kako je zaustaviti, upozorio je dr. Awan.

Zdravstvene vlasti nastavljaju istragu, dok stručnjaci upozoravaju da bi broj oboljelih mogao dodatno rasti sve dok se ne identificira točan uzrok i put širenja zaraze.