Epilog drame kraj Dugog Sela: 'Tri sata nam je sjedio na krovu'

Kad je to staklo puklo, mislila sam prvo da nam netko pištoljem puca u prozore. Takav je bio zvuk. Shvatili smo brzo da nam je taj mladić na krovu i da želi unutra. Snaha je uzela nož, a ja sam dohvatila oklagiju jer nismo znale što se sprema. Sin je odjurio van da bi ga spriječio, a on se popeo na krov.

Tako je noć strave opisala mještanka Gornje Grede, naselja u općini Brckovljani između Dugog Sela i Vrbovca. Njezinu obitelj u nedjelju uvečer "posjetio" je rastrojeni mladić (19) iz susjedne države, a koje su mu točno bile namjere, vjerojatno ne zna niti sam. U tom trenutku samo su znali, kako im je ispričao susjed, da je trenutak prije bio kod njega najmanje 15 minuta i maltretirao ga da mu da 200 eura.

- Prvo je k njemu došao i gnjavio ga da mu da novac. Nikako ga se nije mogao riješiti, govorio mu je da nema, da što će mu... Tu je valjda odustao pa je preskočio ogradu i došao u naše dvorište - kaže nam i dalje prestrašena stanarka.

Kako su nam opisali, mladić je ondje vidio kante za otpad te se prvo popeo na njih, a potom na blagi krov garaže. Odande je prešao do kuće i vjerojatno pokušao nekako ući.

- Nije uspio ući, ali je ostao na tom krovu. Cijelo vrijeme je nešto govorio. Dojurila je ubrzo policija, njih šest je tu bilo. Inspektor je pokušavao razgovarati s njim, nagovoriti ga da se mirno spusti, drugi su bili spremni kraj prozora. No on je i njih i nas gađao tim staklom koje je bio razbio - naveli su stanari.

Vijest o mladiću na krovu ubrzo se pročula cijelim naseljem. Mnogi su susjedi došli ne bi li kako pomogli, no mogli su samo gledati kako policajci pokušavaju riješiti krizu.

- Došli su pred kraj specijalci u zelenim uniformama. Uspjeli su ga nagovoriti da se mirno spusti. Kad je krenuo dolje, ulovili su ga za noge i potom skinuli s toga krova. Sve je trajalo tri sata - rekli su nam očevici.

Neki od njih snimili su te scene, na kojima se vidi kako mladić s kapuljačom na glavi silazi s krova. Priveli su ga i potom odvezli u policijsku postaju na ispitivanje. Poslije se doznalo kako je mladić malo ranije tražio novac i od drugih ljudi.

- Jedna je osoba u policijskim prostorijama i utvrđuju se sve okolnosti - potvrdili su nam u ponedjeljak iz PU zagrebačke.

Prevezli su ga u bolnicu na pregled, no njegovo stanje nije zahtijevalo hospitalizaciju. Nakon otpuštanja vratili su ga u policijsku postaju. Neslužbeno doznajemo, s obzirom na stanje mladića, da ga neće kazneno goniti.