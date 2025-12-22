EPPO u Zagrebu tereti dva čovjeka i tvrtku za pronevjeru dva milijuna eura iz EU fonda

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu podigao je optužnicu protiv dvije osumnjičene osobe i jedne tvrtke zbog pronevjere gotovo dva milijuna eura potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), namijenjenih izgradnji tvornice čeličnih konstrukcija.

EPPO je ranije objavio da su okrivljenici, od 2018. do siječnja 2025., u ime okrivljenog trgovačkog društva prijavili na Poziv financiran iz EFRR-a radi izgradnje i opremanja proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća (MSP).

Projektni prijedlog trgovačkog društva uključivao je izgradnju i opremanje nove tvornice za proizvodnju čeličnih konstrukcija, što bi mu omogućilo proširenje kapaciteta i objedinjavanje proizvodnog procesa na jednom mjestu.

Okrivljenici su u prijavi procijenili troškove projekta na iznos od 7.082.885 eura, od čega je iznos od 5.938.029 eura predstavljao prihvatljive troškove. Zatražena potpora EU sredstvima pokrila bi 33,2 posto prihvatljivih troškova, što je ukupno iznosilo 1.948.505 eura.

Istragom je utvrđeno da su okrivljenici potrošili dobivena bespovratna sredstva u svrhe za koje nisu bila odobrena odnosno da nikada nisu namjeravali proizvoditi čelične konstrukcije, nego su dogovorili da će tvornicu dati u zakup drugom trgovačkom društvu pa su izgled i funkcionalnosti tvornice prilagodili potrebama tog trgovačkog društva.

EPPO ističe da je okrivljeno trgovačko društvo tijekom istrage u cijelosti vratilo iznos nepripadno pribavljene imovinske koristi od 1.948.505 eura.

U EPPO-u nadodaju da se sve osobe smatraju nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima.

EPPO je neovisni ured javnog tužitelja Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa Unije.