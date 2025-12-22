Obavijesti

News

Komentari 3
ANALIZA BLAGDANSKE POTROŠAČKE KOŠARICE

Blagdanska košarica postala je luksuz: 'Obroci se zamjenjuju jeftinim i lošim namirnicama'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 2 min
Blagdanska košarica postala je luksuz: 'Obroci se zamjenjuju jeftinim i lošim namirnicama'
3
Foto: Martina Pauček Šljivak/24sata

Zbog visokih cijena, mnogi građani, poručuju sindikati, si više ne mogu priuštiti janjetinu, bakalar ili odojak, koji su nekad bili sastavni dio blagdanskog stola

Nezavisni hrvatski sindikati predstavili su na konferenciji za medije analizu blagdanske potrošačke košarice za 2025. godinu za tročlanu obitelj, koja obuhvaća razdoblje od Badnjaka do Nove godine. Glavna poruka bila je da rast cijena ozbiljno ugrožava životni standard građana, posebno umirovljenika i radnika s nižim primanjima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Lude cijene Badnjaka u centru Zagreba: Evo koliko ćete platiti rezervaciju stola na 'špici' 01:08
Lude cijene Badnjaka u centru Zagreba: Evo koliko ćete platiti rezervaciju stola na 'špici' | Video: 24sata/pixsell

Tri vrste blagdanske košarice

Blagdanska košarica podijeljena je na tri kategorije. Bogata košarica uključuje tradicionalna i kvalitetnija blagdanska jela, srednja se temelji na nešto jeftinijim namirnicama, dok je skromna namijenjena kućanstvima s ograničenim prihodima. Vrijednost bogate košarice iznosi 626 eura, srednje oko 250 eura, a skromne oko 140 eura.

VELIKA INSPEKCIJA U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'
U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'

U odnosu na prošlu godinu zabilježen je snažan rast cijena svih triju košarica. Bogata je skuplja za 15,93 posto, srednja za 15,92 posto, a skromna za 15,26 posto. Sindikalni analitičari upozoravaju da cijene rastu brže od same inflacije, što dodatno opterećuje kućne budžete.

Foto: Martina Pauček Šljivak/24sata

Zbog visokih cijena, mnogi građani, poručuju sindikati, si više ne mogu priuštiti janjetinu, bakalar ili odojak, koji su nekad bili sastavni dio blagdanskog stola. Umjesto toga, blagdanski obroci sve se češće zamjenjuju jeftinijim i nutritivno lošijim namirnicama. Istodobno se bilježi veći udio aditiva u prehrambenim proizvodima nego prirodnih sastojaka, što dodatno otvara pitanje kvalitete prehrane.

PREBOŽIĆNE GUŽVE 'Udarni' predblagdanski vikend. Na Bajakovu se čeka i po devet sati. 'Kolona je do unedogled'
'Udarni' predblagdanski vikend. Na Bajakovu se čeka i po devet sati. 'Kolona je do unedogled'

- Problem dodatno pojačavaju velike razlike u cijenama među gradovima i trgovinama. Isti proizvodi imaju različite cijene ovisno o lokaciji, a zabrinjava podatak da su današnje snižene cijene često više od prošlogodišnjih redovnih cijena - poručila je Izabela D. Mišić, gospodarska savjetnica sindikata.

Plaće ne prate troškove života

Prema projekcijama, prosječna bruto plaća u 2025. godini iznosi oko 2.025 eura, dok je prosječna neto plaća 1.470 eura. Udio blagdanskih košarica u prosječnoj neto plaći jasno pokazuje razmjere problema: bogata košarica čini 42 posto neto plaće, srednja oko 17 posto, a skromna 9,5 posto.

KOMENTIRA TINA JOKIĆ Zbog visokih cijena blagdanski stol će biti mršav ove godine
Zbog visokih cijena blagdanski stol će biti mršav ove godine

Trošak hrane u Hrvatskoj čini oko 27 posto kućnog budžeta, no situacija je znatno teža za većinu zaposlenih. Čak 70 posto radnika prima plaću nižu od prosječne, a za one s primanjima između minimalne i medijalne plaće udio troškova hrane može doseći i do 60 posto prihoda. Velik dio raspoloživog dohotka odlazi na osnovne troškove, ponajprije na stanovanje i prehranu.

Minimalna plaća i blagdani bez darova

Minimalna neto plaća iznosi 970 eura, a udio blagdanske košarice u tim primanjima kreće se od 81 posto do čak 318 posto, ovisno o vrsti košarice. Pritom u sindikalnu košaricu nisu uključeni troškovi božićnog drvca, darova niti eventualnih putovanja, zbog čega su mnogi građani prisiljeni odgoditi ili u potpunosti otkazati blagdanska putovanja.

Foto: Martina Pauček Šljivak/24sata

- Društvo u kojem većina prihoda odlazi na osnovne troškove ne može govoriti o stvarnom gospodarskom rastu - poručeno je s konferencije, uz upozorenje da dodatnu zabrinutost izazivaju i najave trgovaca o novom valu poskupljenja.

Potrebno je jačanje plaća, a ne samo mjera zaštite

Sindikalni predstavnici ističu da prostora za povećanje bruto plaća ima, dok postojeće mjere uglavnom djeluju kao zaštitni mehanizam, a ne kao dugoročno rješenje. Zaključuju da plaće moraju rasti kako bi građani mogli dostojanstveno živjeti i dočekati blagdane bez financijskog pritiska.

LOVU NA SUNCE Ugostitelji sretni blagdanskom potrošnjom, ali daleko je to od rekorda: Evo što kaže Porezna
Ugostitelji sretni blagdanskom potrošnjom, ali daleko je to od rekorda: Evo što kaže Porezna

Blagdanska potrošačka košarica za 2025. godinu pritom postaje jasan pokazatelj dubokog nesrazmjera između rasta cijena i rasta primanja, problema koji sve veći broj građana najviše osjeća upravo u razdoblju kada bi blagdani trebali biti simbol zajedništva i sigurnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UZNEMIRUJUĆE Dvojica mladića poginula su u strašnoj nesreći u Kutini. Evo što je ostalo od auta
UŽAS

UZNEMIRUJUĆE Dvojica mladića poginula su u strašnoj nesreći u Kutini. Evo što je ostalo od auta

Dvojica vozača poginuli su na mjestu, a žena (49) i dvoje djece iz njezina automobila zadobili su lakše ozljede
FOTO Policija pokrenula istragu zbog sramotnog transparenta BBB-a i poruke Tomaševiću!
'KAJ ĆEMO SAD?'

FOTO Policija pokrenula istragu zbog sramotnog transparenta BBB-a i poruke Tomaševiću!

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da je zbog isticanja spornog natpisa u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje
Susjedi iz snova u Rijeci: 'Svake godine okitimo cijelu zgradu za Božić. Svaki kat je kao iz bajke!'
KAD SE MALE RUKE SLOŽE

Susjedi iz snova u Rijeci: 'Svake godine okitimo cijelu zgradu za Božić. Svaki kat je kao iz bajke!'

Stanari zgrade u Rijeci predvorje, stubište i svaki kat pretvore u bajku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025