Blagdanska košarica postala je luksuz: 'Obroci se zamjenjuju jeftinim i lošim namirnicama'

Nezavisni hrvatski sindikati predstavili su na konferenciji za medije analizu blagdanske potrošačke košarice za 2025. godinu za tročlanu obitelj, koja obuhvaća razdoblje od Badnjaka do Nove godine. Glavna poruka bila je da rast cijena ozbiljno ugrožava životni standard građana, posebno umirovljenika i radnika s nižim primanjima.

Tri vrste blagdanske košarice

Blagdanska košarica podijeljena je na tri kategorije. Bogata košarica uključuje tradicionalna i kvalitetnija blagdanska jela, srednja se temelji na nešto jeftinijim namirnicama, dok je skromna namijenjena kućanstvima s ograničenim prihodima. Vrijednost bogate košarice iznosi 626 eura, srednje oko 250 eura, a skromne oko 140 eura.

U odnosu na prošlu godinu zabilježen je snažan rast cijena svih triju košarica. Bogata je skuplja za 15,93 posto, srednja za 15,92 posto, a skromna za 15,26 posto. Sindikalni analitičari upozoravaju da cijene rastu brže od same inflacije, što dodatno opterećuje kućne budžete.

Foto: Martina Pauček Šljivak/24sata

Zbog visokih cijena, mnogi građani, poručuju sindikati, si više ne mogu priuštiti janjetinu, bakalar ili odojak, koji su nekad bili sastavni dio blagdanskog stola. Umjesto toga, blagdanski obroci sve se češće zamjenjuju jeftinijim i nutritivno lošijim namirnicama. Istodobno se bilježi veći udio aditiva u prehrambenim proizvodima nego prirodnih sastojaka, što dodatno otvara pitanje kvalitete prehrane.

- Problem dodatno pojačavaju velike razlike u cijenama među gradovima i trgovinama. Isti proizvodi imaju različite cijene ovisno o lokaciji, a zabrinjava podatak da su današnje snižene cijene često više od prošlogodišnjih redovnih cijena - poručila je Izabela D. Mišić, gospodarska savjetnica sindikata.

Plaće ne prate troškove života

Prema projekcijama, prosječna bruto plaća u 2025. godini iznosi oko 2.025 eura, dok je prosječna neto plaća 1.470 eura. Udio blagdanskih košarica u prosječnoj neto plaći jasno pokazuje razmjere problema: bogata košarica čini 42 posto neto plaće, srednja oko 17 posto, a skromna 9,5 posto.

Trošak hrane u Hrvatskoj čini oko 27 posto kućnog budžeta, no situacija je znatno teža za većinu zaposlenih. Čak 70 posto radnika prima plaću nižu od prosječne, a za one s primanjima između minimalne i medijalne plaće udio troškova hrane može doseći i do 60 posto prihoda. Velik dio raspoloživog dohotka odlazi na osnovne troškove, ponajprije na stanovanje i prehranu.

Minimalna plaća i blagdani bez darova

Minimalna neto plaća iznosi 970 eura, a udio blagdanske košarice u tim primanjima kreće se od 81 posto do čak 318 posto, ovisno o vrsti košarice. Pritom u sindikalnu košaricu nisu uključeni troškovi božićnog drvca, darova niti eventualnih putovanja, zbog čega su mnogi građani prisiljeni odgoditi ili u potpunosti otkazati blagdanska putovanja.

Foto: Martina Pauček Šljivak/24sata

- Društvo u kojem većina prihoda odlazi na osnovne troškove ne može govoriti o stvarnom gospodarskom rastu - poručeno je s konferencije, uz upozorenje da dodatnu zabrinutost izazivaju i najave trgovaca o novom valu poskupljenja.

Potrebno je jačanje plaća, a ne samo mjera zaštite

Sindikalni predstavnici ističu da prostora za povećanje bruto plaća ima, dok postojeće mjere uglavnom djeluju kao zaštitni mehanizam, a ne kao dugoročno rješenje. Zaključuju da plaće moraju rasti kako bi građani mogli dostojanstveno živjeti i dočekati blagdane bez financijskog pritiska.

Blagdanska potrošačka košarica za 2025. godinu pritom postaje jasan pokazatelj dubokog nesrazmjera između rasta cijena i rasta primanja, problema koji sve veći broj građana najviše osjeća upravo u razdoblju kada bi blagdani trebali biti simbol zajedništva i sigurnosti.