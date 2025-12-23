Obavijesti

KORISTIO JU JE 80-IH

FOTO Epstein je imao austrijsku putovnicu s lažnim imenom!

FOTO Epstein je imao austrijsku putovnicu s lažnim imenom!
Tužitelji su još 2019. godine tvrdili da je Epstein posjedovao austrijsku putovnicu s lažnim imenom, koju je koristio tijekom 1980-ih godina za putovanja u više država

Američke vlasti ovih su dana objavile fotografiju austrijske putovnice Jeffreyja Epsteina, čime su potvrđeni navodi koje su tužitelji iznosili još 2019. godine tijekom sudskog postupka protiv njega, pisao je tada Washington Examiner.

Jeffrey Epstein uhićen je u srpnju 2019. zbog optužbi za trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja, a sljedećeg mjeseca pronađen je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji. Epsteinovi odvjetnici rekli su da je "nabavio putovnicu 1980-ih", ali su tvrdili da je to učinio kao "bogati član židovske vjere... kada su otmice bile česte, u vezi s putovanjima na Bliski istok".

Tvrdili su da je "putovnica služila za osobnu zaštitu u slučaju putovanja u opasna područja, a trebala se predočiti samo potencijalnim otmičarima, hakerima ili teroristima u slučaju nasilnih događaja", ali su rekli da nikada nije korištena.

Tužitelji su još 2019. godine tvrdili da je Epstein posjedovao austrijsku putovnicu s lažnim imenom, koju je koristio tijekom 1980-ih godina za putovanja u više država, uključujući Francusku, Španjolsku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Saudijsku Arabiju. Tada su naveli kako putovnica sadrži brojne ulazne i izlazne pečate, što je opovrgavalo tvrdnje Epsteinove obrane da dokument nikada nije bio korišten.

Objavom fotografije putovnice sada je prvi put javno prikazan dokument o kojem se govorilo prije šest godina, a koji je u to vrijeme bio jedan od ključnih argumenata tužiteljstva u osporavanju mogućnosti da Epstein bude pušten na slobodu uz jamčevinu. Vlasti su tada upozoravale da Epstein, zbog golemog bogatstva, međunarodnih veza i posjedovanja strane putovnice, predstavlja ozbiljan rizik od bijega.

Epsteinovi odvjetnici su 2019. godine tvrdili da je putovnica istekla desetljećima ranije te da ju je Epstein navodno pribavio iz sigurnosnih razloga, no tužitelji su isticali da dokazi upućuju na njezino stvarno korištenje.

