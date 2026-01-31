Epstein se družio s moćnicima: Gatesu je ponudio Ruskinju, a Musk se raspitivao za zabave

Objavljivanje više od tri milijuna dokumenata u petak povezanih sa slučajem Jeffreyja Epsteina, koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, ponovno je potreslo američku, ali i svjetsku javnost.

Podsjetimo, Jeffrey Epstein bio je američki financijski mešetar i osuđeni seksualni prijestupnik koji je stekao iznimno bogatstvo i utjecaj, a poznat je po tome što je seksualno zlostavljao maloljetnice. Uhićen je 2019. i umro je u zatvoru uz okolnosti koje su potakle teorije zavjere. Bio je dio elite, prijateljevao s moćnim osobama, a nakon ponovnog uhićenja 2019. zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja pronađen je mrtav u pritvoru u kolovozu 2019.

Među tisućama stranica materijala, kao i u ranijim serijama objava, često se pojavljuje ime američkog predsjednika Donalda Trumpa. Međutim, on nikad nije optužen niti formalno doveden u vezu s kaznenim djelima za koja su osuđeni Epstein i njegova suradnica Ghislaine Maxwell.

U jednom od tih dokumenata bio je popis, kako kažu iz ministarstva, "neprovjerenih i neutvrđenih navoda" protiv njega, koji je nakratko uklonjen s internetske stranice. Novinari su ipak na vrijeme sačuvali snimke zaslona tih optužbi, ali nedugo zatim dokumenti su ponovno postavljeni i na službenu stranicu, gdje se mogu i sad pročitati.

Optužbe koje su objavljene su horor. U njima je Trump optužen za silovanje maloljetnica, organiziranje trgovine djecom, prijetnje ubojstvom... Nije jasno kad su optužbe iznesene, a dojave su bile uključene u elektroničku poštu koju je njujorški ured FBI-a slao svojoj radnoj skupini za seksualno iskorištavanje djece i trgovinu ljudima. Mnoge optužbe rezultirale su pokušajima službenika da stupe u kontakt s prijaviteljima, ali bez uspjeha. Jedna osoba s kojom je razgovor obavljen ocijenjena je kao "nevjerodostojna".

Foto: Department of Justice

Ipak, friško objavljeni dokumenti mogli bi stvoriti probleme za neke druge osobe, uključujući neke istaknute Trumpove saveznike koji su se pokušali distancirati od Epsteina. Naime, Elon Musk imao je znatno opsežniju i prisniju komunikaciju s Epsteinom nego što je to dosad bilo poznato. E-mailovi iz prepiske pokazuju kako su njih dvojica srdačno dogovarala planove za Muskov posjet Epsteinovu zloglasnom otoku u dva navrata, piše The Guardian.

Dokumenti sadrže e-mailove koje su Musk i Epstein razmijenili 2012. i 2013. u kojima dogovaraju kad bi Musk trebao otputovati na Little St. James. Čini se da nijedan od tih dogovora nije rezultirao posjetom, zbog logističkih problema.

U jednoj od prepiski, 13. prosinca 2013., Musk piše: "Bit ću na području Britanskih Djevičanskih Otoka i St. Bartsa tijekom praznika. Ima li neko dobro vrijeme za posjet?".

- Bilo koji dan od 1. do 8. Uvijek ima mjesta za tebe - odgovara Epstein.

Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Musk zatim šalje nekoliko poruka s detaljima svog rasporeda, nakon čega se dogovaraju za posjet 2. siječnja. Prepiska završava Epsteinovom porukom u kojoj javlja Musku da mora ostati u New Yorku i izražava žaljenje što se neće vidjeti.

- Loše vijesti. Nažalost, raspored će me zadržati u New Yorku. Stvarno sam se radovao što ćemo napokon provesti neko vrijeme zajedno, samo uz zabavu na dnevnom redu. Zato sam jako razočaran. Nadam se da ćemo se moći dogovoriti za drugi termin u bliskoj budućnosti - napisao je Epstein.

Foto: Department of Justice

Nisu se našli ni 2012. zbog, kako su napisali u porukama, logističkih razloga.

Pokojni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein predložio je i bratu kralja Charlesa III., Andrewu Mountbatten-Windsoru, susret s 26-godišnjom Ruskinjom. Epstein je rekao da je žena pametna i lijepa te dodao da ona ima prinčevu e-mail adresu. U materijalima nema naznaka da se održao bilo kakav sastanak. Ruskinju je Epstein spojio i s jednim od najbogatijih ljudi na svijetu, Billom Gatesom, a onda još otkrio da je Gates dobio spolno prenosivu bolest nakon što je spavao s mladim Ruskinjama.