FOTO Epstein se dopisivao i s doktorom iz Hrvatske. Tko je Boris Nikolić? Cure informacije

E-mailovi otkrivaju kako je Epstein, pedofilski financijer, poticao bliskog suradnika da se sastane s Andrewom, tada vojvodom od Yorka, na Svjetskom gospodarskom forumu u Švicarskoj jer "je zabavan".

Razmjena poruka između Epsteina i Borisa Nikolića, bivšeg savjetnika Billa Gatesa, dogodila se u siječnju 2010., šest mjeseci nakon što je Epstein pušten iz zatvora u Floridi, gdje je služio kaznu zbog dovođenja maloljetnice u prostituciju. Andrew je u to vrijeme bio posebni predstavnik Velike Britanije za međunarodnu trgovinu i investicije.

Što su rekli

Lanac e-mailova, koji je 2025. objavio Kongres SAD-a, započinje Epsteinovim pitanjem Nikoliću, koji je školovani liječnik i imunolog, je li se "nešto zabavio" u Davosu do tada, pisao je Times.

Nikolić, koji je nakon Epsteinove smrti 2019. imenovan izvršiteljem njegove oporuke, odgovara: "Druga vrsta zabave ... Jučer sam sreo tvog prijatelja Billa Clintona, potom Nicolasa Sarkozyja. Kasnije tog dana sastanak s tvojim drugim prijateljem princom Andrewom jer ima neka pitanja u vezi Microsofta."

Foto: Biomatics

Epstein odgovara: "Možeš reći Andrewu da smo prijatelji." Kada Nikolić naznačuje da od princa ne traži ništa zauzvrat, Epstein odgovara: "Da, tražiš. Trebaš se smijati i zabaviti. On je dobar u tome ... Vrlo je zabavan."

Nikolić odgovara: "Hvala! Čuo sam da nije baš zabavan, ali vjerujem tvojoj procjeni. Bilo bi sjajno da si ovdje. Upravo sam flertovao s 22-godišnjom vrućom plavokosom Meksikankom s plavim očima. Ispostavilo se da je s mužem. Nisam imao priliku provjeriti njega. Ali, kako smo zaključili, sve što je dobro je iznajmljeno." Dodao je i emotikon koji trepće.

Nakon sastanka s Andrewom, Nikolić izvještava Epsteina: „On je odličan ... Mislim da bih zamijenio Davos za dobar tjedan mode. Mnogo je zabavnije.“

Foto: Deklasificirano

Ova razmjena e-mailova bila je među više od 20.000 dokumenata koje je Odbor za nadzor Zastupničkog doma dobio iz Epsteinove imovine, a objavljeni su prošle srijede kao dio kongresne istrage o tome zašto diskreditirani financijer nikada nije doveden pred federalni sud.

Tko je Boris Nikolić

Biomatics na svojoj službenoj stranici navodi da je Boris Nikolić doktor i investitor koji je prethodno služio kao glavni savjetnik za znanost i tehnologiju Billa Gatesa, vodeći odabrane investicijske aktivnosti u profitnim i neprofitnim sektorima. Njegova ulaganja obuhvaćala su sektore životnih znanosti, informacijske tehnologije i zdravstva, uključujući tvrtke poput Foundation Medicine, ResearchGate, Schrodinger i Nimbus Therapeutics.

Dr. Nikolić je završio postdoktorsku obuku iz transplantacijske imunologije na Harvard Medical School i radio kao docent medicine u Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School. Autor je više od 70 članaka, patenata i patentnih prijava te je suosnivač nekoliko biotehnoloških tvrtki koje su kasnije prodane. Dr. Nikolić stekao je diplomu doktora medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a kliničku obuku na Kliničkom bolničkom centru u Zagrebu.

Dr. Nikolić sjedi u Upravnim odborima nekoliko portfeljskih tvrtki Biomaticsa, uključujući Encodia i Omniome. Također je promatrač u odborima tvrtki Cytrellis i Verve.