Erlić o napadu na prosvjednike: 'Nasilje nije odgovor, Zadar mora štititi slobodu govora...'

„Bez obzira na drukčije stavove, nasilje ne smije biti odgovor“, rekao je u nedjelju gradonačelnik Zadra Šime Erlić osuđujući to što su na prosvjedu „Ujedinjeni protiv fašizma“ kontra-prosvjednici napali sudionike marša.

"Osuđujem pokušaj obračuna s prosvjednicima koji se danas dogodio, jednako kao što smo nedvojbeno osudili razbijanje ploče poginulom heroju Domovinskog rata i obrane Zadra Rajku Lozi", kazao je Erlić.

Zahvalio je policiji što je osigurala događanje i zaštitila sigurnost građana.

„Zadar je grad u kojemu se slobodno može izražavati vlastito mišljenje i u kojem je sloboda govora zajamčena. Ako to kao društvo dovodimo u pitanje, to znači da kroz povijest, iz raznih totalitarnih sistema, nismo naučili ništa“, ustvrdio je.

Podsjetio je da je „demokratska, slobodna i neovisna država Hrvatska nastala na temeljima Domovinskog rata i hrvatskih branitelja, kao rezultat borbe i oslobođenja od Jugoslavije u kojoj je sloboda govora bila sputavana, a neistomišljenici proganjani“.

Stoga je važno, naglasio je, da kao zrelo društvo danas možemo zaštititi temeljne vrijednosti naše državnosti, demokracije i slobode koju živimo, a koje su izborene u Domovinskom ratu.

"Jednako tako upućujem apel prema prosvjednicima koji marširaju, kao i prema političarima s lijevog spektra koji prikupljaju poene na građanskim prosvjedima i koji brane Thompsonov koncert u Zagrebu - da prestanu sve domoljube nazivati fašistima", istaknuo je zadarski gradonačelnik u reakciji na prosvjed „Ujedinjeni protiv fašizma" koji se danas održao u nekoliko hrvatskih gradova.