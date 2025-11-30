Obavijesti

News

Komentari 1
'HVALA POLICIJI'

Erlić o napadu na prosvjednike: 'Nasilje nije odgovor, Zadar mora štititi slobodu govora...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Erlić o napadu na prosvjednike: 'Nasilje nije odgovor, Zadar mora štititi slobodu govora...'
Svečana sjednica Grada Zadra | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zadarski gradonačelnik oštro je osudio napad na sudionike marša „Ujedinjeni protiv fašizma“, zahvalio policiji na intervenciji i poručio da u Zadru svatko mora moći slobodno iznijeti stav.

„Bez obzira na drukčije stavove, nasilje ne smije biti odgovor“, rekao je u nedjelju gradonačelnik Zadra Šime Erlić osuđujući to što su na prosvjedu „Ujedinjeni protiv fašizma“ kontra-prosvjednici napali sudionike marša.

"Osuđujem pokušaj obračuna s prosvjednicima koji se danas dogodio, jednako kao što smo nedvojbeno osudili razbijanje ploče poginulom heroju Domovinskog rata i obrane Zadra Rajku Lozi", kazao je Erlić.

Zahvalio je policiji što je osigurala događanje i zaštitila sigurnost građana.

MASKIRANI NAPADAČI Antifašistički marš u Hrvatskoj, u Rijeci ljude gađali bakljama. 'U Zagrebu je bilo 10.000 ljudi'
Antifašistički marš u Hrvatskoj, u Rijeci ljude gađali bakljama. 'U Zagrebu je bilo 10.000 ljudi'

„Zadar je grad u kojemu se slobodno može izražavati vlastito mišljenje i u kojem je sloboda govora zajamčena. Ako to kao društvo dovodimo u pitanje, to znači da kroz povijest, iz raznih totalitarnih sistema, nismo naučili ništa“, ustvrdio je.

Podsjetio je da je „demokratska, slobodna i neovisna država Hrvatska nastala na temeljima Domovinskog rata i hrvatskih branitelja, kao rezultat borbe i oslobođenja od Jugoslavije u kojoj je sloboda govora bila sputavana, a neistomišljenici proganjani“.

Stoga je važno, naglasio je, da kao zrelo društvo danas možemo zaštititi temeljne vrijednosti naše državnosti, demokracije i slobode koju živimo, a koje su izborene u Domovinskom ratu.

"Jednako tako upućujem apel prema prosvjednicima koji marširaju, kao i prema političarima s lijevog spektra koji prikupljaju poene na građanskim prosvjedima i koji brane Thompsonov koncert u Zagrebu - da prestanu sve domoljube nazivati fašistima", istaknuo je zadarski gradonačelnik u reakciji na prosvjed „Ujedinjeni protiv fašizma" koji se danas održao u nekoliko hrvatskih gradova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića
DESNICA NA NOGAMA

Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića

Thompsonova prijetnja Tomaševiću zbog zabrane koncerta otvara širi politički sukob koji prijeti destabilizacijom Zagreba i testira moć HDZ-a, donosi novi broj tjednika Express u svojoj političkoj analizi
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'
UŽAS U MEDULINU

Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije ženske osobe na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti. Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025