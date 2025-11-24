Obavijesti

Erupcija nakon tisućljeća! Hayli Gubbi baca pepeo u zrak, oblak ide prema Jemenu i Omanu

Vulkan Hayli Gubbi u Etiopiji eruptirao je prvi put nakon nekoliko tisuća godina, izbacio oblak pepela visok 8,5 kilometara i zahvatio zračni prostor Jemena i Omana, dok stručnjaci prate moguće posljedice.

Vulkan Hayli Gubbi u Etiopiji je erumpirao po prvi put u posljednjih nekoliko tisuća godina, piše u ponedjeljak njemačka agencija dpa.

Oblak pepela popeo se na visinu od 8,5 kilometara i potom se pomaknuo prema istoku, iznad Arapskog poluotoka, objavio je Odjel za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Europske komisije (ECHO) u ponedjeljak.

Neka od područja koja je oblak zahvatio uključuju zračni prostor iznad Jemena i Omana.

Satelitske snimke prikazuju velike koncentracije sumporovog dioksida u zraku, dodao je ECHO.

Vulkan se nalazi u udaljenoj pokrajini Afar na sjeveroistoku zemlje koja je dio Afričkog roga, odnosno blizu granice s Eritrejom.

Prema ECHO-u, erupcijom bi moglo biti pogođeno oko 9000 ljudi koji žive unutar 30 kilometara od vulkana.

Vulkanski opservatorij u francuskom gradu Toulouseu je objavio da je erupcija završila, a da se oblak pepela nastavlja pomicati prema Pakistanu.

Erupcija se smatra prvom zabilježenom aktivnošću Hayli Gubbija u više tisućljeća te je stručnjaci pomno promatraju.

Nikakve daljnje procjene o mogućim posljedicama za lokalno stanovništvo nisu bile odmah dostupne.

