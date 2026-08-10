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odlazak dvojice zastupnika

Estonska vlada izgubila parlamentarnu većinu

Piše HINA,
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Estonska vlada izgubila parlamentarnu većinu
Foto: Kay Nietfeld/DPA
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Dvostranačka koalicijska vlada estonskog premijera Kristena Michala izgubila je u ponedjeljak parlamentarnu većinu nakon što je po jedan zastupnik izašao iz svake od obiju stranaka, izvijestio je lokalni radio

Michalova koalicija Reformske stranke i stranke Estonija 200 sada drži 50 od 101 mjesta u Riigikoguu, estonskom parlamentu, za razliku od većinskih 52, nakon odlaska Meelisa Kiilija iz prve i Kaleva Stoicescua iz druge stranke. "Estonija trenutačno ima manjinsku koaliciju", napisao je premijer Michal na Facebooku.

"Nema razloga da ovo uljepšavam ili dramatiziram", rekao je dodajući da je njegova koalicija "de facto već funkcionirala kao manjinska vlada od prošle godine".

Michal je naglasio da će njegova vlada i dalje nastojati postići širi konsenzus u parlamentu.

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Prema izvješću, Kiili je opravdao odluku o odlasku pozivajući se na svoje stavove o nacionalnoj obrani i sigurnosti, tvrdeći da su se sve više razlikovali od političkih stavova Michalove ekonomski liberalne Reformske stranke.

Stoicescu je ranije na Facebooku objavio da napušta liberalnu stranku Estonija 200, ne navodeći detalje.

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Politički promatrači smatraju da je potez dvojice političara pokušaj distanciranja od vlade, koja je prema anketama nepopularna, te pozicioniranja pred parlamentarne izbore u ožujku 2027.

Ostaje nejasno kako će Kiili i Stoicescu glasati na predstojećim predsjedničkim izborima nakon što su napustili vladajuće stranke. Estonskog predsjednika ili predsjednicu bira parlament, koji bi to trebao učiniti 2. rujna.

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