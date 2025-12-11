Obavijesti

News

JAVILI SE PRIJATELJI ŽIVOTINJA

EU bez dogovora oko zabrane naziva 'veganski burger': 'Ovo je bio gubitak vremena za sve'

Piše Iva Tomas,
Foto: Prijatelji životinja

U anketi s 20 000 ispitanika, 96 % nizozemskih potrošača reklo je da je veganska kobasica - jednostavno veganska kobasica

StartFragmentEuropska Unija nije postigla dogovor o zabrani naziva za veganske proizvode, a odluka je pomaknuta na 2026. godinuEndFragment. Europski parlament i 27 država članica nisu uspjeli izglasati najavljenu zabranu veganskih burgera, prijedlog koji bi zabranio upotrebu riječi poput „burger” i „kobasica” za biljne proizvode, a za koji je lobirala mesna industrija, priopćila je Udruga Prijatelji životinja.

Nacrt zakona ponovno će se razmatrati u prvoj polovici 2026. godine, ali to daje više vremena kampanji protiv zabrane. 

Razne ekološke udruge, udruge za zaštitu životinja, supermarketi, proizvođači hrane, restorani i potrošači oštro su se usprotivili pokušaju zabrane, a gotovo 340 000 potpisa prikupljeno je putem više peticija kojima se od EU-a traži odbacivanje prijedloga. Čak su se i slavne osobe poput bivšeg člana legendarnih Beatlesa, Paula McCartneyja, i njegovih kćeri Mary i Stelle pridružile kampanji protiv zabrane.

- Naznačiti da su burgeri i kobasice ‘biljni’, ‘vegetarijanski’ ili ‘veganski’ trebalo bi biti dovoljno da razumni ljudi shvate što jedu.” Pojasnio je da nazivi kao što su „veganski burgeri” pomažu da se biljni proizvodi percipiraju na pozitivan način naglašavajući da su takvi proizvodi bolji i za naše zdravlje i za zdravlje planeta. Potrošači nisu zbunjeni oznakama biljnog „mesa” - izjavio je McCartney.

Anna Strolenberg, nizozemska zastupnica u Europskom parlamentu, bila je jedna od najglasnijih kritičarki zabrane nazvavši ju „gubitkom vremena za sve”. U anketi s 20 000 ispitanika, 96 % nizozemskih potrošača reklo je da je veganska kobasica - jednostavno veganska kobasica. Štoviše, gotovo 70 % ispitanika protivilo se pokušaju zabrane, a 63 % njih nije smatralo važnim uopće donositi propise o tom pitanju.

Prijatelji životinja pozdravljaju odluku Europske unije.

- Ovakve zabrane nemaju nikakvo uporište u stvarnosti – istraživanja jasno pokazuju da građani vrlo dobro razumiju što znači veganski burger ili biljna kobasica. Umjesto stvaranja prepreka i birokratskih apsurda, potrebno je poticati razvoj održive, biljne hrane koja donosi koristi i ljudima i životinjama i okolišu, i u skladu je s donošenjem niskougljičnih strategija, poručuju Prijatelji životinja. 

