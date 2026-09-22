EU bez dogovora o ukidanju sankcija ruskim oligarsima

Europska unija u ponedjeljak navečer nije uspjela potvrditi načelni dogovor o ukidanju sankcija dvojici ruskih oligarha, što su zahtijevale Francuska i Luksemburg, a pregovori bi se trebali nastaviti u utorak u 8 sati, izvijestili su diplomanti.

Načelni dogovor postignut je u ponedjeljak poslijepodne, ali se jedna država, prema diplomatskom izvoru Latvija, usprotivila njegovoj potvrdi, prenosi Afp te dodaju podsjećaju da se odluke EU-a o sankcijama donose jednoglasno.

Francuska traži da se s popisa sankcioniranih ukloni rusko-uzbekistanski oligarh Ališer Usmanov, čemu se protive brojne članice EU-a i Ukrajina, upozoravajući na opasan presedan i lošu poruku Moskvi, prenosi AFP.

Luksemburg je zatražio uklanjanje ruskog poslovnog čovjeka Mihaila Fridmana s popisa sankcioniranih, naveli su isti izvori.

Sankcije EU-a uključuju zamrzavanje imovine i zabranu putovanja na području 27 država članica.

Kallas pozvala članice da zadrže politiku sankcija

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas pozvala je u ponedjeljak 27 članica da zadrže politiku sankcija, ocijenivši da ona mora ostati „u središtu“ europske politike pritiska na Moskvu, tijekom konferencije za novinare u New Yorku, na marginama Opće skupštine UN-a.

"Neke države članice zatražile su da se određene osobe uklone s popisa i zato su ti razgovori trenutačno u tijeku", naglasila je, izrazivši nadu da će uskoro završiti.

"Jasno nam je potrebna stabilnost, što znači da sankcije ostanu na snazi ​​dulje. Zato radimo i na novom paketu sankcija", dodala je.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha uklanjanje dvojice oligarha ocijenio je "neprihvatljivim“ i upozorio da bi poslalo "lošu poruku Moskvi u trenutku kada pritisak treba pojačati“, prenosi AFP.

Pariz traži uklanjanje Usmanova zbog nacionalne sigurnosti

Pariz je kao razlog za uklanjanje Usmanova naveo „razloge nacionalne sigurnosti“, bez dodatnog objašnjenja, prema europskim diplomatima.

"Imamo konkretno pitanje nacionalne sigurnosti i želimo pozitivno odgovoriti našim međunarodnim partnerima koji nam se obraćaju u vezi s gospodinom Usmanovom“, rekao je diplomatski izvor u Parizu, prenosi AFP.

Prema Financial Timesu, Pariz vrši pritisak u okviru sporazuma o oslobađanju zatvorenika koji uključuje nekoliko francuskih državljana zatočenih u Azerbajdžanu.

Ako Usmanov bude uklonjen s popisa, isto bi se moglo dogoditi i Fridmanu na zahtjev Luksemburga, prema izvorima koje citira AFP.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij prošlog je tjedna upozorio da „sigurno nije vrijeme za ukidanje sankcija“, „spašavanje ruskih oligarha od sankcija“ i „davanje darova Rusiji“, podsjeća AFP.

Režim sankcija protiv Moskve mora se obnavljati svakih šest mjeseci, a krajnji rok određen je za srijedu u ponoć. Ako do tada ne bude dogovora, sankcije bi bile ukinute.

Kako bi se taj rizik ubuduće smanjio, 27 članica načelno se dogovorilo da se rok produlji na 36 mjeseci umjesto šest, prema diplomatskom izvoru. O prihvaćanju tog prijedloga također će se odlučivati u nastavku pregovora u utorak, navodi AFP.