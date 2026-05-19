JAČANJE INDUSTRIJE

EU: 'Građani ne smiju ostati bez lijekova. Ovisimo o Kini i Indiji'

Piše HINA,
Eurozastupnici traže jačanje europske farmaceutske industrije i zajednički sustav opskrbe kako građani ne bi ostali bez ključnih lijekova

Lijekovi i pristup medicinskoj skrbi trebaju biti dostupni u svim članicama Europske unije, a jačanje europske farmaceutske industrije dio je rješenja za smanjenje ovisnosti o lijekovima iz trećih zemalja, poručili su eurozastupnici u ponedjeljak, prvog dana svibanjske plenarne sjednice.  Povjerenik Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane Olivér Várhelyi rekao je da "pacijenti u Europskoj uniji trebaju imati pristup sigurnim, učinkovitim i pristupačnim lijekovima, bez obzira na to gdje žive" na raspravi na temu "Europska solidarnost: ključ za osiguravanje pristupa lijekovima u geopolitički promjenjivom razdoblju" u ponedjeljak u Europskom parlamentu. 

"Znam da dijelimo ovaj zajednički cilj jer smo prošli tjedan napravili vrlo važan korak naprijed kada smo postigli privremeni politički dogovor o Aktu o kritičnim lijekovima", rekao je Várhelyi, dodajući da se tim zakonom osigurati da članice bloka mogu držati zalihe za nepredviđene situacije, ali će istovremeno morati osigurati da to ne utječe negativno na opskrbu u drugim članicama EU-a.

Hrvatski eurozastupnik Tomislav Sokol (EPP/HDZ) naglasio je da se na taj problem odgovorilo Aktom o kritičnim lijekovima. 

"U razdoblju sve veće ovisnosti o generičkima iz Kine i Indije, te traženja snažnog pritiska na preseljenje inovativne industrije u SAD, sigurnost opskrbe lijekovima postaje ključno pitanje europske sigurnosti. Čak 14 država članica ima neki oblik obveznog stvaranja zaliha lijekova. Sama ideja stvaranja zaliha nije problematična, naprotiv, ona može biti važan alat za jačanje otpornosti naših zdravstvenih sustava. Problem nastaje kada takvo stvaranje zaliha postane nerazmjerno i dovede do nestašica lijekova u drugim državama članicama. Time se kompromitira jedno od temeljnih načela Europske unije, a to je načelo solidarnosti", objašnjava Sokol, izvjestitelj Parlamenta za Akt o kritičnim lijekovima o kojemu je postignut dogovor Parlamenta i Vijeća. 

Novim pravilima predviđen je i mehanizam solidarne raspodjele lijekova, odnosno članice koje posjeduju zalihe slat će potrebne lijekove u one članice u kojima vlada nestašica. 

"Niti jedan europski građanin ne smije ostati bez potrebnog lijeka zato što države članice djeluju svaka za sebe. Samo zajedničkim pristupom možemo osigurati otpornu, sigurnu i pravednu opskrbu lijekovima za sve građane Europske unije", rekao je Sokol. 

Litavski zastupnik Vytenis Andriukaitis iz redova socijaldemokrata rekao je da europska solidarnost u osiguravanju pristupa lijekovima "hitno mora biti poduprta snažnim i globalno konkurentnim farmaceutskim sektorom", dok je mađarska zastupnica Viktória Ferenc (Patrioti za Europu) rekla da blok "mora raditi na istraživanju i razvoju u farmaceutskoj industriji kako bismo joj omogućili da da svoj doprinos europskom strateškom suverenitetu". 

Talijanski zastupnik Ruggero Razza iz Europskih konzervativaca i reformista rekao je da je "Europa 90-ih proizvodila više od 80 posto aktivnih tvari za vlastitu farmaceutsku proizvodnju, a danas smo na 30 posto jer većina dolazi iz Indije i Kine". "Radi se o tome da se moramo jasno suočiti s pitanjem zdravstvene sigurnosti i europskog suvereniteta", dodao je Razza. 

Portugalska zastupnica Christina Martins iz Kluba zastupnika Ljevica smatra da "farmaceutska industrija neće osigurati Europsku uniju". "Ta sigurnost je naša uloga", rekla je Martins. 

