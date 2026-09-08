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HOĆE BITI POSLJEDICA?

EU još razmatra kaznu za Srbiju nakon Mladićeva pogreba: 'Istražujemo konkretne korake'

Piše HINA,
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EU još razmatra kaznu za Srbiju nakon Mladićeva pogreba: 'Istražujemo konkretne korake'
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Foto: Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
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Europska komisija istražuje moguće posljedice pogreba Ratka Mladića, koji je bio obilježen vojnim počastima, a reakcije iz Hrvatske i BiH dodatno su potaknule raspravu o Srbijinim europskim aspiracijama.

Europska komisija zasad nema odgovor hoće li događaji s pogreba osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je pokopan sa svim vojnim počastima, imati neke konkretne posljedice po Srbiju i njezine europske aspiracije, proizlazi iz odgovora glasnogovornice Komisije. “Što se tiče pitanja o konkretnim koracima, mi to istražujemo”, odgovorila je u utorak Paula Pinho na novinarsko pitanje hoće li ono što se dogodilo na pogrebu u Beogradu imati ikakve konkretne posljedice po Srbiju.

Njezina jučerašnja mlaka reakcija na Mladićev pogreb, kada je kazala da nije pokopan s državnim počastima, izazvala je brojne negativne reakcije u Hrvatskoj i u BiH. 

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Reagirao je i hrvatski premijer Andrej Plenković kazavši da je “jako loše” da je izvršno tijelo EU-a komentiralo Mladićev pogreb samo na razini glasnogovornice.

Zato je zadužio hrvatsku stalnu predstavnicu pri EU-u da od predsjednice EK Ursule von der Leyen i predsjednika Europskog vijeća Antonija Coste zatraži reakciju.

Costa i Von der Leyen danas reagirali su istovjetnom izjavom u kojoj su snažnije osudili način kojim je Mladić ispraćen. Međutim, i oni su spomenuli samo "elemente službene podrške" na pogrebu. 

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“Slike s pogreba Ratka Mladića jučer u Beogradu bile su šokantne”, objavili su njih dvoje u utorak.

“Elementi službene podrške i prisutnost nekih visokih srbijanskih dužnosnika na pogrebu duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti i proturječe vrijednostima koje podupiru put Srbije prema Europskoj uniji”, kaže se u poruci koju su odvojeno objavila na društvenim mrežama von der Leyen i Costa.

Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, koji je umro u zatvoru izdržavajući doživotnu kaznu, pokopan je u ponedjeljak u obiteljskoj grobnici na beogradskom Topčiderskom groblju uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici RS-a.

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