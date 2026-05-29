Obavijesti

News

Komentari 0
OSLOBODILI ČAK 16,4 MILIJARDI

EU Mađarima pušta blokirane milijarde u zamjenu za reforme

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
EU Mađarima pušta blokirane milijarde u zamjenu za reforme
Foto: Omar Havana

Budimpešti je ostalo vrlo malo vremena za provedbu reformi i investicija s obzirom na to da je rok za podnošenje zahtjeva za plaćanje 31. kolovoza, a za isplatu do kraja godine.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je u petak nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Peterom Magyarom da se odmrzava 16,4 milijardi eura iz europskih fondova koji su bili blokirani u vrijeme prethodne vlade u Budimpešti.

“Dogovorili smo se o čvrstom okviru kako bismo osigurali da Mađarska riješi probleme povezane s korupcijom i vladavinom prava“, izjavila je von der Leyen nakon sastanka.

Dodala je da je odmrzavanje deset milijardi eura iz Mehanizma za oporavak i i otpornost odobreno pod uvjetom da Mađarska provede potrebne reforme i investicije.

Također je postignut napredak u odmrzavanju 4,2 milijarde eura kohezijskih sredstava te 2,2 milijarde u području akademskih sloboda, što je ukupno 16,4 milijarde eura.

Mađarska bi idući tjedan trebala predstaviti revidirani nacionalni plan za oporavak i otpornost kroz koji se povlače europska sredstva namijenjena za oporavak od pandemije.

STIGLE DVIJE OPOMENE Bruxelles poslao upozorenje Hrvatskoj: Nismo na vrijeme uveli europske direktive!
Bruxelles poslao upozorenje Hrvatskoj: Nismo na vrijeme uveli europske direktive!

Budimpešti je ostalo vrlo malo vremena za provedbu reformi i investicija s obzirom na to da je rok za podnošenje zahtjeva za plaćanje 31. kolovoza, a za isplatu do kraja godine.

Magyar je istaknuo da je odmrzavanje europskih sredstava bilo njegovo glavno obećanje u predizbornoj kampanji, koje je sada ispunjeno.   Optužio je prethodnu vladu Viktora Orbana da je lagala mađarskim građanima tvrdeći da su sredstva blokirana iz ideoloških razloga.   “Lagali su mađarskom narodu i institucijama Europske unije o pravim razlozima blokade europskih fondova. Lagali su da EU neće dati tisuće milijardi forinti jer mađarska vlada drukčije razmišlja o ilegalnim migrantima, ratu u Ukrajini, ljudskim pravima. Mi smo u predizbornoj kampanji govorili da su sva ta sredstva zamrznuta zbog korupcije nevjerojatnih razmjera”, rekao je Magyar.

Mađarska plaća kaznu od milijun eura dnevno zbog kršenja europskih zakona o azilu i sustavnog odbijanja provođenja pravila Europske unije o prihvatu migranata.

Na pitanje je li i to pitanje riješeno na sastanku s Von der Leyen, Magyar je rekao da je Orban u nekim stvarima oko pakta o migracijama bio u pravu, ali da je zbog bespotrebnog blokiranja odluka ostao bez saveznika unutar Unije.   “Orban je koristio veta samo zato što je mogao i zbog toga je ostao bez prijatelja i saveznika kako bi u nekim situacijama gdje se nije tražila jednoglasnost zaustavio neke odluke čaki i ako je bio u pravu”, rekao je.

RAZVOJ EU TURIZMA Europa mijenja pravila turizma: AI, digitalizacija i novi čelnici na velikom sastanku u Crnoj Gori
Europa mijenja pravila turizma: AI, digitalizacija i novi čelnici na velikom sastanku u Crnoj Gori

Orban je blokirao i otvaranje pregovaračkih klastera s Ukrajinom, a Magyar kaže da pristanak na otvaranje prvog pregovaračkog klastera nije povezan s odmrzavanjem blokiranih sredstava, nego s poštivanjem prava mađarske manjine u Ukrajini.    “Za nas je najvažnije da imamo jamstva za 100 tisuća Mađara koji žive u Ukrajini da mogu koristiti svoj materinji jezik o čemu razgovaramo s ukrajinskim partnerima”, rekao je Magyar.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera
RAD NA CRNO, POREZI, PAUŠAL

Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera

Vidimo ljude koji rade na istim radnim mjestima, ali su paušalisti. Ovo je jedna od anomalija u sustavu koja je na ovaj način adresirana, rekao je Ćorić o paušalnim obrtima
Užas nakon maturalne večeri u Jastrebarskom: Maturant (18) poginuo, troje ljudi ozlijeđeno
SLETJELI AUTOM S CESTE

Užas nakon maturalne večeri u Jastrebarskom: Maturant (18) poginuo, troje ljudi ozlijeđeno

U automobilu je bilo ukupno četvero ljudi, a tjelesne ozljede zadobili su vozač i dvije putnice, od kojih je jedna teško ozlijeđena
VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa
VATRA OBASJALA NEBO

VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa

Bezos, osnivač Blue Origina, na X je potvrdio da su svi zaposlenici njegove tvrtke sigurni i bez ozljeda, ustvrdivši kako je ovo bio „vrlo težak dan“

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026