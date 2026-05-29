EU Mađarima pušta blokirane milijarde u zamjenu za reforme

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je u petak nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Peterom Magyarom da se odmrzava 16,4 milijardi eura iz europskih fondova koji su bili blokirani u vrijeme prethodne vlade u Budimpešti.

“Dogovorili smo se o čvrstom okviru kako bismo osigurali da Mađarska riješi probleme povezane s korupcijom i vladavinom prava“, izjavila je von der Leyen nakon sastanka.

Dodala je da je odmrzavanje deset milijardi eura iz Mehanizma za oporavak i i otpornost odobreno pod uvjetom da Mađarska provede potrebne reforme i investicije.

Također je postignut napredak u odmrzavanju 4,2 milijarde eura kohezijskih sredstava te 2,2 milijarde u području akademskih sloboda, što je ukupno 16,4 milijarde eura.

Mađarska bi idući tjedan trebala predstaviti revidirani nacionalni plan za oporavak i otpornost kroz koji se povlače europska sredstva namijenjena za oporavak od pandemije.

Budimpešti je ostalo vrlo malo vremena za provedbu reformi i investicija s obzirom na to da je rok za podnošenje zahtjeva za plaćanje 31. kolovoza, a za isplatu do kraja godine.

Magyar je istaknuo da je odmrzavanje europskih sredstava bilo njegovo glavno obećanje u predizbornoj kampanji, koje je sada ispunjeno. Optužio je prethodnu vladu Viktora Orbana da je lagala mađarskim građanima tvrdeći da su sredstva blokirana iz ideoloških razloga. “Lagali su mađarskom narodu i institucijama Europske unije o pravim razlozima blokade europskih fondova. Lagali su da EU neće dati tisuće milijardi forinti jer mađarska vlada drukčije razmišlja o ilegalnim migrantima, ratu u Ukrajini, ljudskim pravima. Mi smo u predizbornoj kampanji govorili da su sva ta sredstva zamrznuta zbog korupcije nevjerojatnih razmjera”, rekao je Magyar.

Mađarska plaća kaznu od milijun eura dnevno zbog kršenja europskih zakona o azilu i sustavnog odbijanja provođenja pravila Europske unije o prihvatu migranata.

Na pitanje je li i to pitanje riješeno na sastanku s Von der Leyen, Magyar je rekao da je Orban u nekim stvarima oko pakta o migracijama bio u pravu, ali da je zbog bespotrebnog blokiranja odluka ostao bez saveznika unutar Unije. “Orban je koristio veta samo zato što je mogao i zbog toga je ostao bez prijatelja i saveznika kako bi u nekim situacijama gdje se nije tražila jednoglasnost zaustavio neke odluke čaki i ako je bio u pravu”, rekao je.

Orban je blokirao i otvaranje pregovaračkih klastera s Ukrajinom, a Magyar kaže da pristanak na otvaranje prvog pregovaračkog klastera nije povezan s odmrzavanjem blokiranih sredstava, nego s poštivanjem prava mađarske manjine u Ukrajini. “Za nas je najvažnije da imamo jamstva za 100 tisuća Mađara koji žive u Ukrajini da mogu koristiti svoj materinji jezik o čemu razgovaramo s ukrajinskim partnerima”, rekao je Magyar.