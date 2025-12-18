Obavijesti

ČEKA SE VELIKA ODLUKA

EU odlučuje o sudbini Ukrajine, vijeća se o korištenju zamrznute ruske imovine, a Rusija prijeti...

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Kay Nietfeld/REUTERS

Europske zemlje nisu suglasne oko načina kako pomoći Ukrajini tijekom sljedeće dvije godine. Belgija se protivi korištenju zamrznute ruske imovine jer se boji da će biti odmazde. Traže jamstva i sigurnost

Čeka se odluka Europske unije o pomoći Ukrajini 2026. i 2027. u borbi s ruskom invazijom. Većina država članica smatra da je najbolja opcija korištenje ruske imovine zamrznute na području Europske unije, dok se Belgija tome protivi. EU, naime, nastoji i dalje financirati Ukrajinu, jer ruski rat vidi kao prijetnju vlastitoj sigurnosti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naglasio je tijekom samita da EU odluku o zamrznutoj ruskoj imovini mora donijeti do kraja godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zelenskij stigao na summit EU-a 00:31
Zelenskij stigao na summit EU-a | Video: 24sata/reuters

Samit na kojem Europa odlučuje o ukrajinskoj sudbini ima još jedan cilj, a to je pokazati snagu i sposobnost europskih zemalja koje je američki predsjednik Donald Trump nedavmo nazvao slabima, a cijelu Europsku uniju "propadajućom skupinom nacija koje predvode slabi ljudi". Na taj je način posve omalovažio Europljane kao svoje tradicionalne saveznike.

Istodobno, Trumpova administracija znatno je umanjila financijsku pomoć Ukrajini, što automatski znači da su proračuni zemalja članica EU pod većim pritiskom. Zbog svega EU želi iskoristiti 210 milijardi eura imovine ruske središnje banke zamrznute unutar bloka kao osnovu za zajam Ukrajini.

Mir nije jeftin, neprocjenjiv je. Od početka ruske agresije narod Ukrajine plaća najveću cijenu za svoju slobodu. Europa ostaje odlučna u podršci koliko god bude potrebno, rekao je jučer tijekom samita predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa pozdravljajući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Objavio je i zajedničku fotografiju sa Zelenskim, dajući tako do znanja da su razgovori u tijeku i da je Europska unija nedvojbeni saveznike Ukrajine.

Istodobno, Rusija je u javnost odaslala upozorenje da će nadoknaditi štetu na svojoj imovini, odnosno, izgubljenu dobit na zamrznutoj imovini. U međuvremenu, za što tajming nije slučajan, smatraju mnogi, ruska središnja banka jasno je dala do znanja što misli o raspravama u Bruxellesu.

U kratkoj izjavi za medije odaslali su upozorenje i najavili poduzimanje pravnih radnji kako bi nadoknadili štetu od europskih banaka na ruskom arbitražnom sudu, zahtijevajući ne samo vrijednost nezakonito zadržane imovine, već i izgubljenu dobit.

A da EU pred sobom nije imala jednostavan zadatak zorno je prikazala izjava poljskog premijera Donalda Tuska koji je tijekom samita novinarima rekao da su europski čelnici uključeni u vrlo težak proces pokušaja postizanja dogovora. Pri tomu,  istaknuo je, postoji skupina zemalja koja ima najveći rizik da ih pogodi odmazda ili financijske sankcije Rusije. Tu je svakako već spomenuta Belgija koja iz navedenog razloga traži jamstva i zaštitne mjere.

Ovdje pratite sve oko situaciju u Ukrajini iz minute u minutu
 

