EU, Pariz i London osudili nove ruske napade na Ukrajinu: 'Kremlj opet ruga diplomaciju'

Europska unija, Pariz i London osudili su u nedjelju najnovije ruske napade na Ukrajinu te poručili da ruski predsjednik Vladimir Putin svojim djelima pokazuje da ne želi postići mir.

Bruxelles smatra da Moskva ismijava mirovne napore i da nema namjeru prekinuti rat. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen osudila je napad, čija su meta bile i vladine zgrade i civilne kuće.

„Kremlj se ponovno ruga diplomaciji, gazi međunarodno pravo i ubija neselektivno“, napisala je na društvenoj mreži X, dodajući da Europa stoji uz Ukrajinu i da će je nastaviti u potpunosti podržavati. „Ubijanje mora prestati“, dodala je von der Leyen.

„Govoriti o miru dok bombardiranje eskalira, a vladine zgrade i kuće se napadaju - to je Putinova verzija 'mira'. Rusija je započela ovaj rat i Rusija bira nastaviti ga“, rekao je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, koji je pozvao na jačanje ukrajinske obrane i povećanje pritiska na Rusiju dodatnim sankcijama.

Kako je u nedjelju objavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, četiri osobe su poginule, a najmanje 44 osobe su ozlijeđene u ruskom "nemilosrdnom zračnom napadu". Rekao je da Ukrajina koordinira odgovor s partnerima.

„Koordinirali smo naše diplomatske napore, sljedeće korake i kontakte s našim partnerima kako bismo osigurali odgovarajući odgovor“, objavio je Zelenskij na Telegramu.

„S Francuskom pripremamo nove mjere za jačanje naše obrane“, dodao je ukrajinski predsjednik.

Iz europskih prijestolnica stigle su osude dosad najjačeg ruskog zračnog napada od početka invazije 2022.

„Rusija se sve više zatvara u logiku rata i terora“, poručio je francuski predsjednik Emmanuel Macron u nedjelju.

Francuski predsjednik osudio je "neselektivne" napade, uključujući napade na stambena područja i sjedište vlade. Naglasio je da će Francuska nastaviti „činiti sve kako bi osigurala da prevlada pravedan i trajan mir“.

Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija ispalila najmanje 805 dronova i 13 projektila na Ukrajinu od subote navečer do nedjelje ujutro.

Najnoviji "kukavički" ruski napadi na Ukrajinu pokazuju da Putin "ne shvaća mir ozbiljno", rekao je britanski premijer Keir Starmer.

„Prvi put je pogođeno srce ukrajinske vlade. Ovi kukavički napadi pokazuju da Putin vjeruje da se može izvući. On ne shvaća mir ozbiljno. Sad više nego ikad moramo održati čvrstu podršku Ukrajini i njezinom suverenitetu“, rekao je britanski premijer, priopćio je Downing Street.

Hrvatska vlada također je osudila ruske napade na civile i zgradu vlade u Ukrajini što pokazuje da Moskva ne želi primirje.

"Razaranje civilnih objekata i napadi na zgradu ukrajinske vlade iznova pokazuju da Rusija ne želi primirje. Snažno stojimo uz #Ukrajinu i nastavljamo joj pružati sveobuhvatnu pomoć. Izražavamo sućut obiteljima žrtava sinoćnjeg napada te solidarnost s @ZelenskyyUa i @Svyrydenko_Y", objavila je hrvatska vlada na X-u.