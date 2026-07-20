EU parlament uvodi vlastitu AI platformu: 'Zastupnici sve više koriste AI za pisanje govora...'

Europski parlament priprema uvođenje vlastite platforme za umjetnu inteligenciju kako bi ograničio korištenje javno dostupnih AI alata u zakonodavnom radu. Prema pisanju POLITICO-a, zastupnici i njihovi suradnici sve češće koriste umjetnu inteligenciju za pisanje govora, parlamentarnih pitanja pa čak i amandmana.

Nova interna platforma, nazvana EPGenAI Hub, zastupnicima i osoblju omogućit će pristup modelima tvrtki Meta, OpenAI, Anthropic i francuskog Mistrala. Cilj je ponuditi sigurniju alternativu javnim AI alatima te spriječiti unošenje osjetljivih parlamentarnih dokumenata u vanjske sustave. Platforma je trenutačno u fazi testiranja, a njezino uvođenje moglo bi početi već u rujnu.

Rastuća uporaba umjetne inteligencije izazvala je zabrinutost među čelnicima parlamentarnih odbora. Na sastanku početkom srpnja više predsjednika odbora upozorilo je da zastupnici i asistenti sve češće koriste AI za izradu amandmana i drugih zakonodavnih dokumenata.

- Parlament nije imun na loše AI sadržaje i zavaravajuće materijale koje generira umjetna inteligencija - rekao je Brando Benifei, zastupnik iz redova socijalista i demokrata koji je vodio rad na Aktu o umjetnoj inteligenciji.

- Zastupnici moraju biti primjer drugima sada kada pravila o transparentnosti iz Akta o AI-ju postaju obvezna - dodao je.

Procjenjuje se da oko 2100 ljudi, odnosno približno petina svih zaposlenih u Europskom parlamentu, svakodnevno koristi umjetnu inteligenciju.

Istodobno raste zabrinutost zbog mogućih pogrešaka i dezinformacija koje AI može proizvesti. Sumnje da se zastupnici uvelike oslanjaju na takve alate dodatno su potaknute naglim porastom broja amandmana koje treba prevoditi, prepoznatljivim stilom pisanja te povremenim pozivanjem na zakone koji uopće ne postoje.

Predsjednici odbora zbog toga su zatražili od glavnog tajnika Parlamenta Alessandra Chiocchettija izradu smjernica za korištenje umjetne inteligencije. Razmatra se i mogućnost izmjene poslovnika kako bi se uvela stroža pravila.

Zastupnici trenutačno nisu obvezni otkriti jesu li pri pisanju amandmana, pitanja ili drugih dokumenata koristili umjetnu inteligenciju.

- To je njihov izbor i potpuno ga razumijem s obzirom na opseg posla - rekao je Barry Andrews, irski zastupnik iz kluba Renew.

- No, smatram da su to ključne demokratske funkcije za koje su nas birači i izabrali - dodao je.

Prema internim smjernicama koje vrijede za zaposlenike Parlamenta, dokumenti izrađeni uz pomoć umjetne inteligencije moraju biti označeni napomenom "uz pomoć AI-ja", a zabranjeno je unositi osjetljive informacije u javne sustave generativne umjetne inteligencije.

EPGenAI Hub već je predstavljen zastupnicima i zaposlenicima na radionicama. Beta verzija omogućuje korištenje AI modela koji rade unutar infrastrukture Parlamenta, ali i pristup vanjskim servisima poput ChatGPT-a i Claude Sonneta.

Takav potez dodatno otvara vrata američkim tehnološkim tvrtkama, iako Bruxelles istodobno nastoji smanjiti ovisnost Europske unije o američkoj tehnologiji. Posljednjih mjeseci Parlament je, primjerice, zamijenio Google francuskom tražilicom Qwant te zbog sigurnosnih razloga isključio ugrađene AI značajke na tabletima zastupnika.

Iz Europskog parlamenta poručuju da bi se popis dostupnih AI modela u narednim mjesecima mogao mijenjati, pri čemu će se posebna pozornost posvetiti modelima otvorenog koda i europskim rješenjima.

Uz korištenje AI-ja*