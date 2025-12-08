Obavijesti

SLIJEDE DEPORTACIJE

EU uvodi mjere protiv ilegalnih migracija: Božinović vjeruje da će to demotivirati migrante

Piše HINA,
Zagreb: Izjave za medije ministra Davora Božinovića o ubojstvima u Međimurju | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ministri unutarnjih poslova EU-a odobrili veće ovlasti za deportacije i centre za azil izvan Europe, a hrvatski ministar ističe da će mjere 'demotivirati' nezakonite migrante.

Ministri unutarnjih poslova Europske unije u ponedjeljak su usuglasili stroža pravila u borbi protiv ilegalnih migracija, a hrvatski ministar Davor Božinović pozdravio ih je kao mjere koje će demotivirati nezakonite migrante da uopće kreću prema Europi. 

Ministri su na Vijeću za pravosuđe i unutarnje poslove odobrili mjere koje će članicama dati veće ovlasti da deportiraju one koji nemaju pravo boravka u Europskoj uniji te da uspostave centre za tražitelje azila izvan Europe.

Promjene na koje je pozivala socijaldemokratska vlada Danske, zemlje koja trenutačno predsjeda Unijom, između ostalih uključuju i proširivanje liste „sigurnih” zemalja. Uključene su države kandidatkinje za EU, te Bangladeš, Kolumbija, Egipat, Indija, Kosovo, Maroko i Tunis, prenosi Reuters. 

„Učinkovit dan u Bruxellesu”, rekao je Božinović nakon sastanka, nazvavši nove mjere nastavkom politike koja sve više ulaže u kontrolu migracija u Europi te sprječava da ilegalni migranti „zlorabe europsko zakonodavstvo”. 

Hrvatski ministar naglasio je da će stroži pristup i u drugim državama, pogotovo od lipnja iduće godine, „demotivirati” velik broj nezakonitih migranata da uopće „krenu prema Europi”. 

Novi akti uključuju i takozvani „fond solidarnosti” kojim će se od članica EU-a tražiti da pomognu državama pod velikim pritiskom tako da preuzmu dio migranata ili financijski pomognu državama koji to čine. 

Božinović je pozdravio što je Hrvatska, uz još nekoliko članica EU-a, izuzeta iz tog fonda, pa kritizirao one koji su predviđali suprotno i najavljivali „omču oko vrata” za Hrvatsku. 

„Vjerojatno će sad s njihove strane uslijediti muka jer oni funkcioniraju samo kad šire paniku”, rekao je.

Božinović je naglasio da je u Bruxellesu ukazano na veliku opterećenost „prije svega hrvatske policije na granici” te na činjenicu da je hrvatskim teritorijem ove godine legalno prešlo preko 64 milijuna putnika i 24 milijuna vozila. 

No Hrvatska je „pokazala da se zna s time nositi” te da nastavlja s ulaganjem jer je to strateški pristup njezine vlade, nastavio je Božinović. 

„I u godinama koje dolaze ne očekujemo nikakvo iznenađenje. Prema tome, svi oni koji se boje zamjene stanovništva i ne znam ni ja što sve šalje u medijski prostor, pogotovo prostor društvenih mreža – uzalud im trud”, poručio je ministar unutarnjih poslova.

