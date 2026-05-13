EU uvodi zabranu konverzijskih terapija za LGBT+ osobe: 'Nema se što liječiti. Život bez straha'

Piše HINA,
Europska komisija najavila je preporuku državama članicama da zabrane konverzijske terapije, prakse koje homoseksualnost i rodni identitet tretiraju kao bolest

Europska komisija je u srijedu najavila da će sljedeće godine objaviti preporuku državama članicama da zabrane konverzijske terapije za LGBT+ osobe, koje počivaju na pretpostavci da je moguće promijeniti nečiju seksualnu orijentaciju. Građanska inicijativa “Zabrana praksi konverzije u Europskoj uniji”, koja je prošle godine prikupila više od milijun i stotinu tisuća potpisa u 11 država članica, zatražila je od EK da predloži obvezujuću zakonsku zabranu tih praksi. Izvršno tijelo EU-a je u odgovoru potvrdilo da neće predložiti zabranu jer za to nema zakonske ovlasti, ali će umjesto toga preporučiti državama članicama da to učine.

 “Svaki član LGBTIQ+ zajednice trebao bi moći biti ono što jest, živjeti svoj život ponosno, bez nasilja, diskriminacije i straha. EKomisija će 2027. donijeti preporuku kojom će se obvezati na pružanje potpore zemljama u njihovim nastojanjima da zabrane te štetne prakse”, priopćila je EK.

Konverzijske terapije izjednačavaju homoseksualnost s bolešću i počivaju na premisi da je moguće promijeniti nečiju seksualnu orijentaciju ili rodni identitet.
Mogu se odvijati u obliku radionica, seansi egzorcizma ili čak terapije elektrošokovima.

“Nema se što izliječiti kod LGBTIQ+ osoba. Ono što im je potrebno su sloboda, zaštita i sigurnost”, izjavila je povjerenica za ravnopravnost Hadja Lahbib.

