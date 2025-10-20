Obavijesti

ZATVORENA PIPA

EU zabranila ruski plin. Javile se Mađarska i Srbija: U teškoj smo situaciji. Ne znaju što ih čeka

Piše Filip Sulimanec,
Foto: REUTERS/PIXSELL

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istaknula je da Bugarska, sukladno toj odluci, neće dopustiti protok ruskog plina kroz plinovod Balkanski tok, što će pogoditi i Srbiju

Ministri energetike EU postigli su dogovor o postupnom ukidanju uvoza ruskog prirodnog plina. Predložena uredba uvodi pravno obvezujuću, postupnu zabranu uvoza plina iz cjevovoda i ukapljenog prirodnog plina (LNG) iz Rusije, s potpunom zabranom koja će se primjenjivati ​​od 1. siječnja 2028. Bruxelles odluku pravda nastojanjem smanjenja ovisnosti o ruskim energentima u jeku katastrofalnih odnosa s Kremljom.

Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó je odmah nakon sastanka u Luksemburgu najavio akciju Budimpešte. 

 - Protivit ćemo se takozvanom paketu REPowerEU do samog kraja. Učinit ćemo sve što je moguće na sastanku Vijeća ministara energetike EU u ponedjeljak sljedeći tjedan. Tamo ću jasno reći da ono što oni nazivaju diverzifikacijom, u slučaju Mađarske, zapravo znači jednostranu ovisnost - izjavio je Péter Szijjártó.

Szijjártó je to potkrijepio primjerom uvoza nafte. Trenutačno Mađarska naftu prima putem dvaju naftovoda: veći dio dolazi preko Družbe iz Rusije, a manji dio preko Jadranskog naftovoda (JANAF), kojim upravlja Hrvatska.

FILE PHOTO: Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto attends a meeting in Budapest.
Foto: BERNADETT SZABO

 - Gašenje naftovoda Družba značilo bi da Mađarska trenutačno ima dva naftovoda, ali bi tada ostao samo jedan. To je nešto sasvim drugo. Time bismo se doveli u potpuno ovisan položaj, a to ne želimo - rekao je Szijjártó.

Ni Beograd nije previše oduševljen epilogom sastančenja u Luksemburgu. Srbija se nalazi u svojevrsnoj energetskoj fertutmi nakon što su na snagu stupile američke sankcije NIS-u, a pojedinci govore o novim 90-ima i nestašicama energenata.

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istaknula je da Bugarska, sukladno toj odluci, neće dopustiti protok ruskog plina kroz plinovod Balkanski tok, što će pogoditi i Srbiju.

 - Zahvaljujući dobrim odnosima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića s vodećim svjetskim liderima, nadamo se pronalasku rješenja i činimo sve što je u našoj moći, ali situacija je gotovo bezizlazna, osobito imajući u vidu trenutačno stanje u Naftnoj industriji Srbije - navela je ministrica u pisanoj izjavi.

Đedović Handanović je dodala da se Srbija, iako „nije sudjelovala ni u jednom sukobu“, našla pogođena „ni kriva ni dužna“. 

