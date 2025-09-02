Obavijesti

ISTRAŽIVANJE

Eurobarometar: Najviše Hrvata podržava širenje EU na BiH, najmanje njih želi Srbiju

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Dado Ruvic

Nakon BiH, hrvatski građani najviše podržavaju pridruživanje Crne Gore, 69 posto, zatim Ukrajinu 66 posto, Kosovo 62 posto. Najmanju potporu, 51 posto, hrvatskih građana ima Srbija

Većina hrvatskih građana podržava daljnje proširenje Europske unije, a najviše podržavaju pridruživanje Bosne i Hercegovine, pokazuju rezultati posebnog Eurobarometra o proširenju koje je Komisija objavila u utorak.

Čak 61 posto anketiranih u Hrvatskoj podržava daljnje proširenje, na razini EU-a 56 posto, smatraju da se zemlje kandidatkinje trebaju pridružiti EU-u nakon što ispune potrebne uvjete te drže da je to korisno za njihovu vlastitu zemlju.

Najveća potpora daljnjem proširenju zabilježena je u Švedskoj, 78 posto, Danskoj 75 posto, Litvi 74 posto. Najmanje skloni proširenju su Francuzi i Česi, 43 posto, Austrijanci 45 posto, Nijemci, 49 posto.

Hrvatski građani najskloniji su proširenju na Bosnu i Hercegovinu, 74 posto anketiranih, na razini EU-a 48 posto.

Nakon BiH, hrvatski građani najviše podržavaju pridruživanje Crne Gore, 69 posto, zatim Ukrajinu 66 posto, Kosovo 62 posto. Najmanju potporu, 51 posto, hrvatskih građana ima Srbija.

Na razini EU-a, najveću potporu ima Ukrajina 52 posto i Crna Gora 51, posto.

Istraživanje je provedeno u razdoblju između veljače i lipnja ove godine, osobnim anketiranjem u državama članicama te u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima.

Među kandidatskim zemljama, najveću potporu pridruživanju EU-u pokazuju građani Albanije, 91 posto, zatim Sjeverne Makedonije 69 posto. Najmanja potpora ulasku u EU-u zabilježena je u Srbiji 33 posto.

U istočnim susjedima, najveća potpora ulasku u EU zabilježena je u Gruziji, 74 posto, u kojoj je na vlasti proruska stranka, te u Ukrajini, 68 posto.    Najpozitivniji imidž Europska unija ima u Albaniji, 82 posto, a najslabije stoji u Srbiji, gdje 38 posto anketiranih ima pozitivnu sliku o EU-u. U Ukrajini pozitivnu sliku o EU-u ima 49 posto anketiranih, u Moldaviji 55 posto, a u Gruziji 43 posto.

Zanimljivo je da 49,9 posto anketiranih u Turskoj podržava članstvo svoje zemlje u EU-u, a njih 50,7 posto ima pozitivnu sliku o EU-u.

