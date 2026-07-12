Euronews: Hrvatski avioni će biti u letačkom programu vojnog mimohoda u Parizu

Francuska se priprema za sastanak "Koalicije voljnih" uoči proslave 14. srpnja, a vrhunac će biti vojna parada na kojoj će sudjelovati i hrvatski zrakoplovi. Najmanje 25 šefova država i vlada okupit će se u Parizu kako bi potvrdili podršku Ukrajini i poručili Moskvi da ne može računati na "zamor od rata", piše Euronews.

Dan uoči parade, u ponedjeljak, čelnici se sastaju u palači Hôtel des Invalides. Koalicija, koju vode Pariz i London, narasla je na 37 zemalja, a po prvi put sudjeluju Moldavija i Sjeverna Makedonija. Cilj je, navodi francusko predsjedništvo, "ojačati" jedinstvo i suradnju, što je potvrđeno na summitima G7 i NATO-a, gdje je Kijevu obećana vojna pomoć od 70 milijardi eura za 2026. godinu. U Pariz stiže i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Ovogodišnja parada na Elizejskim poljanama okupit će gotovo 6.800 vojnika, 15 posto više nego lani, uz 30 posto veći broj vozila i zrakoplova. Gotovo petsto pripadnika oružanih snaga iz zemalja "Koalicije voljnih" predvodit će mimohod. U zračnom dijelu programa, uz francusku akrobatsku grupu Patrouille de France, sudjelovat će i dva lovca Mirage s ukrajinskim kopilotima.

Nebom iznad Pariza letjet će i zrakoplovi iz Njemačke, Velike Britanije, Hrvatske, Danske, Španjolske, Grčke, Italije, Norveške, Poljske i Švedske. Iz Elizejske palače poručuju kako događaj ima povijesni značaj i predstavlja "snažan simbol Europe koja se budi".

Lideri koalicije usredotočit će se na suradnju u protuzračnoj obrani, uključujući i najavljene američke planove za licenciranu proizvodnju raketa Patriot u Ukrajini. Raspravljat će i o stvaranju protubalističkog raketnog štita. Što se tiče sigurnosnih jamstava za Ukrajinu u slučaju hipotetskog primirja, francusko predsjedništvo navodi da su planovi za raspoređivanje multinacionalnih snaga, dalje od prve crte, "spremni".

Ipak, oni ostaju "podložni promjenama" jer se kraj sukoba još ne nazire. Ta bi se jamstva temeljila na "pravno obvezujućim" bilateralnim sporazumima i američkom sudjelovanju.

*uz korištenje AI-ja

