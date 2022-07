Europa gori! U Portugalu 45°C, u Kini se od topline tope krovovi

Nakon drugog najtoplijeg lipnja u povijesti zapadna Europa sprema se za drugi opasni toplinski val ovog ljeta, piše CNN. Ujedinjeno Kraljevstvo, Portugal, Španjolska i Francuska suočavaju se s rekordno visokim temperaturama ovog tjedna.

Vrući uvjeti nastavit će pogoršavati postojeće šumske požare u jugozapadnoj Europi. Treća i najviša moguća razina upozorenja na vrućinu je na snazi za 14 država u Portugalu i na istoku Španjolske do kraja tjedna.

Rekordna vrućina u Velikoj Britaniji

Meteorološki ured Ujedinjenog Kraljevstva u ponedjeljak je izdao rijetko upozorenje na ekstremnu vrućinu za nedjelju, 17. srpnja, jer se očekuje da će temperature porasti kasnije ovog tjedna u većem dijelu Engleske i Walesa.

- Upozorenja o vrućini i zdravlju sada su izdana za većinu zemlje, s temperaturama koje će ostati konstantno visoke tijekom cijelog ovog tjedna - izvijestio je dr. Agostinho Sousa, voditelj zdravstvene zaštite pri Agenciji za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva.

Rekordna izmjerena temperatura u Velikoj Britaniji je 38.7 Celzijevih stupnjeva, što bi moglo biti premašeno već ovog vikenda, prema meteorološkom uredu.

- Neki modeli pokazuju maksimalne temperature veće od 40 Celzijevih stupnjeva u dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva tijekom nadolazećeg vikenda i dalje - rekla je Rebekah Sherwin iz meteorološkog ureda.

Stručnjaci upozoravaju na moguće rizike.

Velika Britanija: Zdravstveni rizici, zatvaranje cesta, kašnjenja u prometu...

- Vjerojatno će doći do štetnih zdravstvenih učinaka za cijelu populaciju, ne samo za one koji su najosjetljiviji na ekstremne vrućine, što može dovesti do potencijalne ozbiljne bolesti ili opasnosti po život. Vjerojatno je da će znatno više ljudi posjetiti obalna područja, jezera i rijeke, što dovodi do povećanog rizika od incidenata na vodi - objavio je meteorološki ured.

Velika Britanija također bi mogla doživjeti zatvaranje cesta zbog topljenja površina, kao i kašnjenja u željezničkom i zračnom prometu zbog ekstremne vrućine.

Španjolska, Portugal, Francuska i Italija

Prije nego što vrućina stigne u Ujedinjeno Kraljevstvo, toplinski val stići će u Španjolsku i Portugal, gdje su izdana upozorenja na ekstremne vrućine najviše razine za 14 pokrajina u obje zemlje.

Lisabon i Santarém mogli bi doživjeti temperature do 45 Celzijevih stupnjeva već danas. Očekuje se da će se toplinski val nastaviti najmanje do kraja tjedna na španjolskom kopnu, objavila je u ponedjeljak španjolska državna meteorološka služba.

Nije samo na Pirenejskom poluotoku vrućina. Francuska će također ostati vruća do kraja tjedna dosežući temperature do iznad 35 stupnjeva. Upozorenja o vrućini pokrivaju dijelove istočne Francuske, uključujući Toulouse i Bordeaux. Prošli mjesec Europa je dosegnula rekordno visoke temperature i drugi najtopliji lipanj u povijesti.

- Dnevne maksimalne temperature u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji skočile su iznad 40 Celzijeva stupnja, a ekstremna vrućina pogoršala je sušne uvjete u slivu rijeke Po - objavila je europska služba za klimatske promjene Copernicus.

Veći dio Italije također je iskusio ljetni toplinski val. U Veroni će do petka maksimalne temperature doseći i 38 stupnjeva. Talijanska vlada prošlog je tjedna proglasila izvanredno stanje za pet sjevernih regija Italije u uvjetima ekstremne suše.

Ekstremne vrućine u Kini

Toplinski val hara i Kinom, a stanovnici bježe u skloništa za zračne napade kako bi se rashladili, dok su 84 grada diljem zemlje danas izdala najvišu, crvenu razinu upozorenja, što znači da se očekuje da će temperature dosegnuti više od 40 Celzijevih stupnjeva u naredna 24 sata, piše CNN.

Temperature se penju već nekoliko dana, a Šangaj je u nedjelju prvi put ove godine objavio crveno upozorenje koji je doživio tek15 dana s temperaturama iznad 40 stupnjeva otkako je grad počeo voditi evidenciju 1873. godine.

Prodavači u gradu izvijestili su o porastu prodaje sladoleda, dinja i rakova ohlađenih u likeru - popularnog ljetnog jela. U prostranom parku divljih životinja u Šangaju osam tona leda se svaki dan koristi za rashlađivanje lavova, pandi i drugih životinja.

Drugi dijelovi zemlje, poput mjesta u jugozapadnom Sečuanskom bazenu, također su iskusili rekordno visoke temperature ove godine.

Tope se krovovi zgrada

U kineskom gradu Chongqingu, u kojem je također na snazi crveno upozorenje, rastopio se krov muzeja. Rasporedili su kamione za prskanje vodom u nastojanju da rashladi ceste.

U Nanjingu, u pokrajini Jiangsu, stanovnici su otišli u sklonište od zračnih napada kako bi pobjegli od vrućine, čitajući novine i gledajući televiziju kako bi kratili vrijeme u ratnim bunkerima opremljenim WiFi-em.

Najjače kiše u posljednjih 60 godina pogodile su dijelove južne Kine. Gotovo pola milijuni ljudi pogođeno je tim poplavama, dok ih je preko 177 tisuća bilo prisiljeno preseliti. Brojnima su uništeni domovi i usjevi, piše CNN.

