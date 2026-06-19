Obavijesti

News

Komentari 0
ZATVARAJU ŠKOLE

Europa na udaru paklenog vala: Temperature idu do 40 Celzijusa

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Europa na udaru paklenog vala: Temperature idu do 40 Celzijusa
Foto: Alice Sacco

Novi toplinski val zahvatio je više europskih zemalja, od Španjolske do Ujedinjenog Kraljevstva. Meteorolozi upozoravaju na dugotrajne i opasne vrućine, a uvode se i izvanredne mjere.

Ljeto za desetke milijuna Europljana počinje ekstremno s novim toplinskim valom koji je u petak pogodio zemlje od Španjolske do Ujedinjenog Kraljevstva, a očekuje se da će se vrućine intenzivirati ovog vikenda, posebno u Francuskoj. Ovo je drugi toplinski val koji je pogodio zapadnu Europu u manje od mjesec dana. Razina upozorenja podignuta je u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Švicarskoj, Njemačkoj i Španjolskoj. U Francuskoj će dvije trećine departmana biti u narančastoj razini pripravnosti u subotu, uključujući Pariz, što je navelo neke gradove da otkažu Festival glazbe zakazan za nedjelju, s njegovim vrlo popularnim uličnim koncertima diljem zemlje. Očekuje se da će toplinski val biti "rasprostranjen, dugotrajan i intenzivan", upozorava Météo-France. "Izvanredan vrhunac toplinskog vala" očekuje se između nedjelje i utorka, s "temperaturama koje će doseći 40 Celzijevih stupnjeva, posebno u zapadnim i središnjim dijelovima", predviđa nacionalni meteorolog.

POD NADZOROM 'Vatreni' stižu na jedan od tri najgora stadiona. Stručnjaci: Bit će pakleno! Pratite ove savjete
'Vatreni' stižu na jedan od tri najgora stadiona. Stručnjaci: Bit će pakleno! Pratite ove savjete

Francusku i druge dijelove Europe već su u svibnju pogodile iznimno visoke temperature. To je "jasan znak klimatskih promjena", naglašava Matthieu Sorel, klimatolog u Météo-Franceu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na "brigu o starijima i najranjivijima" u "ovim teškim danima".

Škole se prilagođavaju velikim vrućinama otkazivanjem nastave, promjenom rasporeda i okupljanjem učenika u najhladnijim prostorijama. To je posebno izazovno jer se ovaj intenzivni toplinski val podudara s državnom maturom, završnim ispitima u srednjoj školi.

PAKLENO VRIJEME Prži već od jutra! U Dalmaciji je već 27, temperature rastu do 33!
Prži već od jutra! U Dalmaciji je već 27, temperature rastu do 33!

U Parizu je policija preporučila otkazivanje sportskih događaja na otvorenom.

Situacija je posebno teška za naseljene kvartove i njihove velike stambene zgrade, koje su pretjerano izložene fenomenu "grijanih stanova", upozorila je u četvrtak Zaklada za stanovanje osoba u nepovoljnom položaju.

"Gušimo se", opisuje situaciju Léria, 32-godišnja domaćica koja živi u neboderima Nanterrea, blizu Pariza.

BORBA PROTIV UMORA Vodič za više energije tijekom ljetnih vrućina: Jutro je ključno!
Vodič za više energije tijekom ljetnih vrućina: Jutro je ključno!

Meteorološki zavod objavio je da će ovaj vikend u Velikoj Britaniji početi novi toplinski val koji će dosegnuti vrhunac u ponedjeljak i utorak, s temperaturama koje će doseći najmanje 34 Celzijeva stupnja.

Narančasto upozorenje na toplinski val izdano je za ponedjeljak i utorak u većem dijelu južne Engleske, uključujući London.

Rekord za najvišu temperaturu zabilježenu u lipnju, 35,6 Celzijevih stupnjeva dosegnut 1957. i 1976., mogao bi biti oboren početkom idućeg tjedna, prema britanskom Meteorološkom zavodu.

DHMZ UPOZORAVA STIŽE PRVI TOPLINSKI VAL 'Pržit' će do 35°C, noći će biti nesnosne
STIŽE PRVI TOPLINSKI VAL 'Pržit' će do 35°C, noći će biti nesnosne

Vlasti u Španjolskoj izdale su upozorenje na ekstremni toplinski val koji bi od nedjelje trebao pogoditi veći dio zemlje, kao i Balearske otoke.

Očekuje se da će temperature doseći 40 Celzijevih stupnjeva u nekim područjima istočne Španjolske.

MeteoSwiss je izdao upozorenje razine četiri od pet za švicarsku regiju Basel, s temperaturama koje bi mogle doseći 37 Celzijevih stupnjeva. 

A KULTURA? Britance prozvali 'šljamom': Nakon toplinskog vala, plaže su nam zatrpane tonom smeća...
Britance prozvali 'šljamom': Nakon toplinskog vala, plaže su nam zatrpane tonom smeća...

U Ženevi će učenici osnovnih škola biti oslobođeni nastave u ponedjeljak i utorak.

Meteorološka agencija u Njemačkoj upozorava na "snažan do ekstremni toplinski stres u velikom dijelu zemlje", s grmljavinskim olujama.

Od Mađarske do Slovačke preko Austrije, strahuje se od velikih vrućina.

DRŽITE SE HLADA Toplinski val odnosi živote: U Britaniji se utopilo pet mladih
Toplinski val odnosi živote: U Britaniji se utopilo pet mladih

U Austriji se očekuje nastavak toplinskog vala početkom idućeg tjedna, popraćen grmljavinskim pljuskovima u planinskim regijama zapada zemlje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas u Ivanić Gradu! Jedan poginuli u teškoj nesreći
TRAJE OČEVID

Užas u Ivanić Gradu! Jedan poginuli u teškoj nesreći

Na terenu su i vatrogasci koji pomažu unesrećenima...
VIDEO Ljudi na plaži, bager ruši lokal u Biogradu: 'Pa zar su sad morali to? Javio se i vlasnik
SVE SE PRAŠI NA JADRANU

VIDEO Ljudi na plaži, bager ruši lokal u Biogradu: 'Pa zar su sad morali to? Javio se i vlasnik

Došao je bager i počeo rušiti, sve se zaprašilo, ljude je rastjerao s plaže. Zar to nisu mogli napraviti kada nema turista? Strašno je gledati ovakav objekt i rušenje - požalila se jedna čitateljica
FOTO Prepoznajete li muškarca? Policija traži mladića kojeg su maloljetnici napali u Dubravi
NE ZNAJU TKO JE ŽRTVA

FOTO Prepoznajete li muškarca? Policija traži mladića kojeg su maloljetnici napali u Dubravi

Napad se dogodio početkom lipnja u večernjim satima. Skupina mladića umalo je usmrtila muškarca u zagrebačkoj Dubravi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026