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STIŽE PRVI TOPLINSKI VAL 'Pržit' će do 35°C, noći će biti nesnosne

Piše 24sata,
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STIŽE PRVI TOPLINSKI VAL 'Pržit' će do 35°C, noći će biti nesnosne
Rijeka: Odmor na plaži | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Prema vikendu na vrijeme će sve jače utjecati greben s jugozapada u sklopu kojeg će pritjecati sve topliji zrak. Uz pretežno sunčano vrijeme bit će vruće, s najvišom dnevnom temperaturom uglavnom između 30 i 35 °C

Nakon promjenljivog i razmjerno svježeg početka tjedna u unutrašnjosti, idućih dana sve toplije, od četvrtka često i vruće. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 30 i 35 °C, a prema trenutnim prognostičkim izračunima tijekom vikenda postoji povećana vjerojatnost za umjerenu opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje, ponajprije na sjevernom Jadranu. Na obali će i noći biti tople, ponegdje i vrlo tople što dodatno naglašava osjećaj neugode, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Početak ovog tjedna u unutrašnjosti je obilježila česta kiša i temperatura zraka niža od prosjeka za ovo doba godine, dok je na Jadranu bilo toplije i sunčanije. Do četvrtka će se u nižim slojevima atmosfere povremeno premještati vlažniji zrak, pa su i dalje mjestimice mogući pljuskovi i grmljavina, vjerojatnije u unutrašnjosti.

Kraj tjedna donosi vrućinu

Prema vikendu na vrijeme će sve jače utjecati greben s jugozapada u sklopu kojeg će pritjecati sve topliji zrak. Uz pretežno sunčano vrijeme bit će vruće, s najvišom dnevnom temperaturom uglavnom između 30 i 35 °C.

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Noći će, osobito na Jadranu, biti tople, što znači da se najniža temperatura zraka često na obali neće spuštati ispod 20 °C. Uz slabu do umjerenu buru noću će ponegdje na obali biti i vrlo toplo, uz temperaturu zraka oko 25 °C što će dodatno naglasiti osjećaj neugode i otežati noćni odmor.

Prognozu toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izrađuje svakodnevno za pet dana unaprijed, uključujući tekući dan. Prema trenutačnim prognostičkim izračunima, prve naznake ispunjavanja kriterija za toplinski val postoje u subotu na sjevernom Jadranu, gdje je povećana vjerojatnost za umjerenu opasnost od toplinskog vala.

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Podjednako vruće očekuje se i u nedjelju te početkom sljedećeg tjedna. Nakon toga prognostička se pouzdanost smanjuje, pa se trenutačno ne može s velikom sigurnošću procijeniti hoće li se vrućina zadržati tijekom cijelog sljedećeg tjedna.

Budući da se prognoza i upozorenja ažuriraju svakodnevno, važno je redovito pratiti najnovije informacije.

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