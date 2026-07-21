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VREMENSKE NEPOGODE

Kada traje nevrijeme ove stvari ne smijete nikako imati uz sebe

Piše 24sata,
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Kada traje nevrijeme ove stvari ne smijete nikako imati uz sebe
Rijeka: Munje nad Kvarnerom | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Nikako uza sebe ne biste smjeli nositi metalne predmete, to su predmeti koje svakodnevno nosimo, to su kišobrani koji imaju gore metalni šiljak. Sada je ljetno vrijeme, pa suncobrani koji isto imaju gore šiljak, to nikako ne bismo smjeli imati pored sebe

U kampu na otoku Krku ženu je udario grom.

- Ženu je grom udario dok je nosila suncobran. Reanimirao ju je spasilac koji se našao u blizini. Helikopterom je prebačena u Rijeku - ispričao je čitatelj za 24sata.

I za utorak navečer DHMZ predviđa nevrijeme, a Silvia Totar iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba objasnila je za Novu TV kako se ponašati tijekom nevremena i udara groma.

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 - Ako je osoba bez svijesti, treba je staviti u bočni položaj. Ako traju oluja i grmljavinsko nevrijeme, trebalo bi je skloniti na sigurno mjesto, pozvati 194 ili 112. Pritom, naravno, gledamo u kakvom je stanju osoba, diše li, daje li znakove života - rekla je i dodala koje predmet ne smijemo imati.

 - Nikako uza sebe ne biste smjeli nositi metalne predmete, to su predmeti koje svakodnevno nosimo, to su kišobrani koji imaju gore metalni šiljak. Sada je ljetno vrijeme, pa suncobrani koji isto imaju gore šiljak, to nikako ne bismo smjeli imati pored sebe - objasnila je.

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