Europska komisija najavljuje plan za geotermalnu energiju

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Canva

Plan bi trebao smanjiti račune za grijanje građana i potaknuti razvoj geotermalnih projekata u Hrvatskoj i EU

Europska komisija potvrdila je zastupniku u Europskom parlamentu Davoru Ivi Stieru kako u svibnju ove godine planira objaviti Akcijski plan za geotermalnu energiju što će, ističe Stier, smanjiti i račune građane za energiju, priopćio je ured zastupnika u ponedjeljak. ,,Odluka Komisije predstavlja važan i dugo očekivan korak prema tome da se geotermalnoj energiji prizna strateška uloga koju zaslužuje unutar europskog energetskog okvira. Ulaganjem u nju jačamo svoju energetsku neovisnost, osnažujemo vlastitu industriju i osiguravamo sigurnu i pristupačnu energiju za naše građane. Ovim Akcijskim planom korak smo bliže smanjenju računa za energiju za naše građane, osobito za grijanje, te šaljemo jasan signal sektoru da nastavi razvijati geotermalne projekte’’, zaključio je Stier, zamjenski član u Odboru Europskog parlamenta za industriju, istraživanje i energetiku.

Komisija je potvrdu objave plana dala na zahtjev skupine zastupnika u Europskom parlamentu – Davora Ive Stiera (EPP, Hrvatska), Martina Hojsíka (Renew Europe, Slovačka), Nicolása Gonzáleza Casaresa (S&D, Španjolska) i Ondřeja Krutíleka (ECR, Češka) koji kontinuirano ističu njezin strateški značaj i važnost njenog uključivanja u energetski okvir država članica EU.

VIRGT-1 Virovitica kreće s istraživanjem geotermalne energije: Prva bušotina na 1.300 m dubine
,,U vremenima geopolitičke neizvjesnosti, tijekom kojih Europa ulaže značajne napore kako bi umanjila svoju ovisnost u pogledu energetskih dobavnih lanaca te stremi ka što većoj energetskoj neovisnosti, upravo se energija proizvedena iz geotermalnih izvora ističe kao jedno od rješenja.'', ističe Stier, navodi se u priopćenju.

Geotermalna energija, koja koristi prirodnu toplinu iz Zemljine unutrašnjosti, predstavlja izvor energije koji ima ogroman energetski potencijal u Europi, a posebno u panonskom dijelu Hrvatske te može imati vrlo efikasnu primjenu za grijanje zgrada, ali i grijanju i hlađenju industrijskih i poljoprivrednih postrojenja. Također, riječ je o energiji koja može biti uistinu „proizvedena u Hrvatskoj“ te koja bi, uz smanjenje računa za grijanje građana, pokretanjem novih geotermalnih projekata potaknula gospodarski razvoj i otvorila nova radna mjesta na lokalnoj razini u Hrvatskoj.

Unatoč svom potencijalu, geotermalna energija dugo je bila zapostavljana kao dio energetskog okvira Europske unije, uz nedostatak potpore i diskriminaciju geotermalne energije u zakonodavnom okviru EU-a i financijskim programima, stoji u priopćenju.

Najavljeni Akcijski plan trebao bi dati jasniji okvir za ulaganja i razvoj geotermalnih projekata u Hrvatskoj i Europskoj uniji te potaknuti države članice na snažnije korištenje ovog stabilnog i lokalnog izvora energije.

