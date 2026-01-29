Plenkovićev najbogatiji ministar Grlić Radman objavio je novu imovinsku: Evo što sve ima...

Najbogatiji član Vlade Andreja Plenkovića, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman, objavio je novu imovinsku karticu koja potvrđuje njegov status jednog od financijski najmoćnijih političara u Hrvatskoj. Iako mu je ministarska plaća ostala nepromijenjena u odnosu na prošlu godinu, prihodi od kapitala i ukupna ušteđevina bilježe znatan rast.

Prema najnovijim podacima, Grlić-Radman kao ministar mjesečno zarađuje 4.672 eura, isto kao i prošle godine. Međutim, pravi izvor njegovog bogatstva i dalje su prihodi od kapitala.

Na godišnjoj razini od kapitala je uprihodio čak 617.275 eura, što je povećanje u odnosu na prošlogodišnjih 585.575 eura. Uz to, prijavio je i 3.337 eura godišnjeg prihoda od osiguranja, nešto više nego lani kada je taj iznos bio 3.203 eura. Posebno se ističe jednokratna isplata od kapitala u iznosu od 103.650 eura, dok je prošle godine jednokratno primio tek 3.650 eura.

Ni supruga ministra ne zaostaje po prihodima. Zaposlena je u tvrtki Agroproteinka, gdje joj mjesečna plaća sada iznosi 2.989 eura, što je rast u odnosu na prošlogodišnjih 2.850 eura.

Od kapitala je ove godine na godišnjoj razini primila 31.939 eura, više nego dvostruko u odnosu na prošlu godinu kada je taj iznos bio 15.102 eura. Također je prijavljena i jednokratna isplata od kapitala od 72.555 eura, dok je lani iznosila tek 2.555 eura.

Grlić-Radman nema kredita, ali njegova imovinska kartica obiluje nekretninama. U vlasništvu ima vikendicu s zemljištem u Stubičkim Toplicama procijenjenu na 95.000 eura, kuću s okućnicom u Privlaci vrijednu 360.000 eura, kao i građevinsko zemljište u istom mjestu procijenjeno na 120.000 eura.

Najvrednija nekretnina je kuća s okućnicom u Zagrebu, procijenjena na čak 1,2 milijuna eura. Ministar je i suvlasnik kuće s okućnicom u Baškoj Vodi vrijedne 300.000 eura te oranice u Privlaci procijenjene na 60.000 eura. Njegova supruga vlasnica je građevinskog zemljišta u Ljubuškom vrijednog 18.000 eura.

Od pokretne imovine ministar je prijavio sat marke IWC vrijedan 3.000 eura. Također posjeduje 1.419 dionica tvrtke Agroproteinka, pri čemu je nominalna vrijednost jedne dionice 350 eura, a udio je prenio na fizičku osobu. Supruga ministra ima stopostotni vlasnički udio u tvrtki Arbet-grad d.o.o.

Ukupna ušteđevina ministra i njegove supruge sada iznosi 1.400.000 eura, što je rast od 80.000 eura u odnosu na prošlu godinu, kada su imali 1.320.000 eura štednje. Treba reći i kako su ministar i supruga prošle godine imali upisane obveznice, što ove godine nemaju, objašnjenje nam je stiglo iz samog Ministarstva vanjskih poslova.

- Državne obveznice koje su bile navedene u imovinskoj kartici za prethodno razdoblje dospjele su u ožujku 2025. te je isplata po dospijeću realizirana tijekom 2025. Sukladno uputi Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, u godišnjoj imovinskoj kartici koja se podnosi za prethodnu godinu prikazuje se stanje imovine na dan 31. prosinca te godine. Budući da na dan 31.12.2025. ministar i supruga više nisu posjedovali navedene obveznice, one se u novopodnesenoj imovinskoj kartici više ne iskazuju kao postojeća imovina.

Istodobno, u imovinskoj kartici prijavljen je i prihod ostvaren po toj osnovi u 2025. godini, u skladu s obvezom prijave ostvarenih prihoda - rekli su nam.