Europski parlament dao zeleno svjetlo AGILE-u, Picula: 'Europa mora biti spremnija za prijetnje'

Odbori za sigurnost i obranu (SEDE) te industriju, istraživanje i energetiku (ITRE) Europskog parlamenta danas su usvojili pregovaračku poziciju Parlamenta o uspostavi Programa za fleksibilne i brze inovacije u području obrane (AGILE), čime je otvoren put za međuinstitucijske pregovore s Vijećem i Europskom komisijom, priopćio je ured zastupnika Tonina Picule u četvrtak. Kao suizvjestitelj Parlamenta za AGILE u ime Odbora za sigurnost i obranu, zastupnik Tonino Picula (S&D) pozdravio je usvajanje parlamentarnog stajališta, istaknuvši važnost programa za jačanje europskih obrambenih sposobnosti u sve zahtjevnijem sigurnosnom okruženju.

„Usvajanjem programa AGILE stvaramo brži i učinkovitiji put od obrambenih inovacija do njihove operativne primjene. Podržavajući mala i srednja poduzeća i startupove, jačajući otpornost na ovisnosti o trećim zemljama, olakšavajući nabavu, uključujući i potrebe Ukrajine, te osiguravajući snažan demokratski nadzor, pretvaramo obećavajuće tehnologije u stvarne sposobnosti za našu sigurnost“, poručio je Picula.

AGILE je zamišljen kao brz, fleksibilan i misijski usmjeren instrument za potporu razvoju novih i disruptivnih obrambenih tehnologija. Program je posebno usmjeren na mala i srednja poduzeća, startupove i rastuće tehnološke tvrtke koje pokreću inovacije u europskom obrambenom sektoru, ali se često suočavaju s poteškoćama u prijelazu iz faze razvoja prema stvarnoj uporabi i nabavi.

Tijekom rada na izvješću Parlament je dodatno ojačao nekoliko ključnih elemenata prijedloga. Među prioritetima koje je zagovarao Picula posebno se ističu smanjenje ovisnosti o kritičnim komponentama iz trećih zemalja, osiguravanje učinkovitog puta od razvoja do nabave proizvoda financiranih kroz AGILE, ciljane mogućnosti za uključivanje Ukrajine u program te snažniji parlamentarni nadzor nad njegovom provedbom.

„Nema smisla ulagati europski novac u razvoj tehnologija koje nikada neće biti nabavljene i korištene. Zato smo inzistirali na mehanizmima koji će pomoći državama članicama da inovativna rješenja razvijena kroz AGILE što brže uvedu u operativnu uporabu. Istodobno, osigurali smo mogućnost da Ukrajina, suočena s kontinuiranom ruskom agresijom, može imati koristi od tehnologija razvijenih u okviru programa“, naglasio je Picula.

Program AGILE predviđen je kao pilot-instrument unutar aktualnog Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027., a njegova iskustva trebala bi poslužiti kao temelj za razvoj ambicioznijih europskih instrumenata potpore obrambenim inovacijama u sljedećem financijskom razdoblju.

Odluka Europskog parlamenta o otvaranju međuinstitucijskih pregovora bit će formalno potvrđena na sljedećoj plenarnoj sjednici, nakon čega će započeti pregovori s Vijećem i Europskom komisijom o konačnom tekstu uredbe, stoji u priopćenju.

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