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UPITAN EUROPSKI PUT SRBIJE

Picula žestoko prozvao Brnabić: 'Nervozni su pred izbore. Žele demonizirati svoje protivnike'

Piše HINA,
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Picula žestoko prozvao Brnabić: 'Nervozni su pred izbore. Žele demonizirati svoje protivnike'
Foto: M.M.

Nakon što ga je predsjednica srpske Skupštine prozvala zbog rezolucija o navodnoj uporabi zvučnog topa, europarlamentarac poručio da vlast u Srbiji pokazuje znakove nervoze pod pritiskom javnosti

Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula odgovorio je predsjednici Narodne skupštine Srbije Ani Brnabić, koja ga je kritizirala zbog njegova angažmana oko pitanja navodne uporabe zvučnog topa tijekom prošlogodišnjih prosvjeda u Beogradu. Brnabić je na konferenciji za medije ustvrdila kako se najviši dužnosnici Europske unije nisu javno oglašavali o toj temi te je zahvalila europskim institucijama što, kako je rekla, nisu optuživale Srbiju za korištenje zvučnog topa. Prema njezinim riječima, Europska komisija i Vijeće Europe nisu reagirali jer nisu željeli riskirati svoj ugled komentarima o nečemu što, kako tvrdi, 'nitko nije ni vidio ni čuo'. Dodala je da su se oglašavale samo interesne skupine te ocijenila da je priča o zvučnom topu bila unaprijed pripremljena i pažljivo plasirana u javnost.

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Posebno je izdvojila predsjednicu Europskog parlamenta Robertu Metsolu, naglasivši da se ona nikada nije javno očitovala o toj temi. Istodobno je prozvala Piculu tvrdeći da je pitanje zvučnog topa uključio u čak tri rezolucije Europskog parlamenta.

- Ne jednu, ne dvije, nego tri rezolucije - rekla je Brnabić, navodeći da je jedna donesena 7. svibnja, druga 22. listopada 2025., dok se treća, prema njezinim riječima, upravo priprema.

Picula je na te optužbe odgovorio za RTL Danas, poručivši kako takve izjave odražavaju stanje unutar srbijanske vlasti.

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- Predsjednica Skupštine Brnabić svojim isforsiranim reakcijama stvara uvjete za nastavak harange koja je već krenula preko režimskih tabloida. To govori o nervoznim reakcijama režima koji je itekako pod pritiskom vlastitih građana, te će pokušati sve kako bi demonizirao političke oponente u situaciji kada je vrlo vjerojatno da se u narednom razdoblju održe izbori - rekao je Picula.

Ocijenio je da predsjednica Skupštine svojim nastupima dodatno potiče kampanju koja se, kako tvrdi, već vodi kroz provladine tabloide. 

Picula se osvrnuo i na istragu o navodnom incidentu, istaknuvši da je Srbija za taj posao angažirala pripadnike ruskog FSB-a.

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- O njihovoj tzv. predanosti Europskoj uniji dovoljno govori da su za istragu tog ozbiljnog incidenta pozvali ruske agente FSB-a, što je za državu kandidatkinju nevjerojatan potez jer ne samo da podiže obrve europskih institucija, već itekako dovodi u pitanje svoju načelnu predanost europskom putu - poručio je.

Dodao je kako je, osim redovitih izvješća o Srbiji koja je pripremao prošle i ove godine, sudjelovao i u izradi rezolucije koja se bavila političkom polarizacijom i jačanjem policijskog nasilja u Srbiji zajedno s kolegama iz drugih političkih skupina Europskog parlamenta.

Zaključio je da izjave Ane Brnabić smatra osobnim i ponovljenim napadima bez stvarnog uporišta.

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Komentari 12
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